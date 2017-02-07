افزایش ۳ برابری تعداد شرکتهای دانش بنیان حوزه دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمد سعید سیف، گفت: با توجه به حمایت های صورت گرفته از سوی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی ، تعداد شرکت های دانش بنیان دریایی که در ابتدای تاسیس ستاد تنها ۱۲ شرکت بودند، در سال ۹۴ پنجاه درصد افزایش یافت و در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۳ شاهد رشد سه برابری شرکت ها بودیم به طوری که تعداد شرکت ها به ۳۳ شرکت رسیده است.

حمایت ستاد دریایی از توسعه فعالیت‌های شرکتهای دانش بنیان دریایی

وی با بیان اینکه ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی با استفاده از ابزارهای گوناگون اقدام به حمایت از توسعه کمی و کیفی فعالیت های شرکتهای دانش بنیان دریایی کرده است بیان کرد: این حمایت ها شامل اعطای تسهیلات، حمایت و تسهیل استانداردسازی محصولات، حمایت از حضور در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، برگزاری جلسات مشترک سازمان ها و ارگانهای دریای با شرکت های دانش بنیان مرتبط و ... بوده است.