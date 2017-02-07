به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی نژاد ظهر سه شنبه در نشست رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و شرکتهای دانش بنیان، اظهار کرد: یکی از نیازهای ما تهیه نقشه پژوهشی فعالیتهای علمی و آموزشی در استانها جهت جلوگیری از فعالیتهای پراکنده اجرایی و تحقیقاتی است.
وی افزود: هم اکنون در استانها کارگروه پژوهش و فناوری ذیل گروه برنامه ریزی شکل گرفته اما نبود نقشه راه پژوهش به عنوان خلا این کارگروهها مطرح است.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تصریح کرد: یکی از اشکالات پژوهش کشور در حال حاضر این است که اولویتهای پژوهش حوزه کشاورزی و منابع طبیعی با اولویتهای سالهای ۷۲ و ۷۳ تفاوت چندانی ندارد.
نجفی نژاد خواستار همکاری دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با نهادهای اجرایی شد و گفت: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان مجری محوری طرح کلان ملی مدیریت حوضههای آبخیزداری کشور با چندین دانشگاه و سازمان و نهاد اجرایی توانسته همکاری خوبی داشته باشد و از این طریق مشکلات بخش آبخیزداری کشور مورد بررسی و برنامه ریزی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: حمایتهای دولت تدبیر و امید طی سالهای اخیر از پژوهشگران و فعالیتهای علمی و مراکز تحقیقاتی به عنوان اولویت کشور مطرح بوده و امیدواریم شاهد پیشرفتهای چشمگیر توسعه و سازندگی کشور باشیم.
