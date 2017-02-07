افتتاح رسمی رادیونمای استانی با حضور رییس صداوسیما

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه‌های صدای استانی از سال‌ها پیش و در راستای اهداف رسانه ملی و تقویت خرده‌ فرهنگ‌های بومی کشورمان، فعالیت گسترده‌ای داشته‌اند. با توجه به رویکرد جدید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی مبنی بر تصویری کردن رادیوهای استانی یا رادیونما با همت مدیران و دست اندرکاران معاونت توسعه و فناوری رسانه ملی در اقصی نقاط کشور، آیین افتتاح رادیونمای همه شبکه‌های صدای استانی، پنجشنبه ۲۱ بهمن با حضور رییس رسانه ملی برگزار خواهد شد.

از این پس شنوندگان رادیوهای استانی در همه نقاط کشور می‌توانند با استفاده از دستگاه‌های گیرنده دیجیتال، محتوای تصویری ارسال شده به همراه صدای استان‌ها را نیز دریافت و از آن استفاده کنند.

رادیونما شامل ارسال تصاویر گرافیکی به همراه امواج رادیویی است که توسط گیرنده‌های دیجیتال قابل دریافت است.