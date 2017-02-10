به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، کتاب «مردم‌سالاری دینی از منظر امام خمینی(ره)» به قلم علی ربانی خوراسگانی توسط دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان منتشر شده است.

کتاب «مردم‌سالاری دینی از منظر امام خمینی(ره)» پژوهشی است که با به‌کارگیری نظریه داده‌بنیاد تألیف شده است.

در این کتاب، مردم‌سالاری از اساسی‌ترین مفاهیم حوزه فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است و پیدایش تمدن اسلامی بر اساس مدینه‌النبی جلوه جدیدی از مردم‌سالاری را مبتنی بر اسلام و قبول حق مشارکت زن و مرد پیش رو نهاد که البته در سپهر سیاسی جوامع اسلامی تداوم نیافت.

در دوران معاصر مفهوم مردم سالاری دینی به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مورد توجه صاحب‌نظران قرارگرفته است و اندیشه برخی از صاحب‌نظران در انکار مفهوم مردم‌سالاری دینی یا مغایرت آن با مفهوم رایجش در غرب قرار دارد و برخی بر امکان تطابق اسلام و مردم سالاری نظر داده‌اند.

در این کتاب پس از اشاره به دیدگاه‌های فوق‌الذکر، تلاش شده است مردم‌سالاری دینی از منظر امام‌ خمینی(ره) با به‌کارگیری راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیان بررسی شود.

بر پایه همین رویکرد، نخست مفاهیم پایه این تحقیق یعنی «عمل سیاسی» و «نشانگان خاص فرهنگی» به بحث گذاشته شده است و سپس بر اساس این راهبرد، مقوله‌های اصلی مردم‌سالاری دینی را از منظر امام خمینی(ره) مشتمل بر نظام سیاسی تکلیف‌گرا و حق‌مدار، رهبری ولایی، مصلحت‌سنجی، دولت خدمتگذار، حقوق مردم، آزادی‌های مدنی و قانون‌مندی استخراج و در نهایت مدل نظری مردم‌سالاری از منظر ایشان ارائه شده است.