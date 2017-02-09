به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دفتر آیتالله مظاهری، آیتالله حسین مظاهری در پایان درس خارج فقه خود، ۲۲ بهمن را یومالله و از شعارهای نظام مقدس جمهوری اسلامی خواند و با تأکید بر ضرورت شرکت در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن، اظهار کرد: یومالله ۲۲ بهمن مربوط به اصل انقلاب اسلامی و مربوط به همه افراد، گروهها و جناحهای انقلابی است و به جناح یا اشخاص خاصی اختصاص ندارد.
وی افزود: همه کسانی که به اهداف بزرگ انقلاب، یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی اعتقاد دارند، به راهپیمایی روز ۲۲ بهمن اهمیت میدهند و لازم است همه علاوه بر شرکت، برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم ۲۲ بهمن تبلیغ کنند.
رئیس حوزه علمیه اصفهان با اشاره به مواضع اخیر و سخنان سخیف و بیاساس دولتمردان آمریکا، این اقدامات را نشانه بیخردی و دوری از عقلانیت توصیف کرد و گفت: به تجربه اثبات شده است که اینگونه مواضع خصمانه موجب خواهد شد که مردم فهیم ایران با حضور گسترده و مؤثرتر خود، پاسخ محکمی به یاوهگوییهای استکبار جهانی میدهند.
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