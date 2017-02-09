وزیر ورزش و جوانان وارد استان همدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه فجر و در نهمین روز این ایام مسعود سلطانیفر، وزیر ورزش به نمایندگی از هیئت دولت به همدان سفر کرد و در بدو ورود به استان همدان با حضور در شهرستان فامنین مورد استقبال استاندار و معاونین وی، مدیر کل ورزش و جوانان و روسای هیئت های ورزشی و مسئولین استان قرار گرفت.
سلطانیفر در ابتدای سفر خود به شهرستان رزن میرود تا پس از حضور در گلزار شهدا، سد رزن را به بهرهبرداری برساند.
وزیر ورزش سپس به همدان می اید و در ابتدای ورود خود به مرکز استان، با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان و استاندار دیدار خواهد داشت.
سلطانیفر در ادامه سفر یکروزه خود به استان همدان، جلسهای با رؤسای هیئتهای ورزشی و نواب ورزشی، جامعه ورزشی و سازمانهای مردمنهاد در سالن مرکز پژوهش استانداری دارد.
وزیر ورزش همچنین دیداری با جامعه نخبگان و فرهنگیان استان و خانواده شهدا در سالن جلسات استانداری همدان خواهد داشت.
معاونتهای وزارت ورزش و جوانان نیز به صورت جداگانه در شهرستانهای استان حضور یافته و پس از بازدید پروژههای ورزشی جلسه شورای اداری را برگزار میکنند.
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