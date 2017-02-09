مجلس عوام انگلیس به «ترزا می» مجوز آغاز فرایند «برگزیت» را داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، مجلس عوام انگلیس به طور نهایی به ترزا می نخست وزیر این کشور اختیارات لازم برای آغاز فرایند خروج رسمی این کشور از اتحادیه اروپا را داد.

مجلس عوام انگلیس با ۴۹۴ رای موافق و ۱۲۲ رای مخالف این لایحه را به تصویب رساند.

به این ترتیب نمایندگان مجلس عوام انگلیس به نخست وزیر این کشور اجازه دادند که مذاکرات مربوط به جدایی از اتحادیه اروپا را از طریق فعال کردن ماده ۵۰ معاهده لیسبون با گذشت مدتی از همه پرسی که نتایج آن به نفع جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا بود، آغاز کند.

پس از مجلس عوام، نوبت مجلس اعیان انگلیس است تا به این لایحه رای دهد.

دیوان عالی انگلیس چندی قبل حکم داد که دولت ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس برای اجرای ماده ۵۰ پیمان لیسبون بایستی رأی موافق پارلمان را به دست بیاورد. دولت می، پس از این حکم لایحه مربوط به جریان انداختن این ماده را به پارلمان ارائه کرد.

ماده ۵۰ پیمان لیسبون، دولت‌های خواستار به خروج از اتحادیه اروپا را به فعال کردن این ماده و عمل مطابق با آن موظف کرده است. این ماده روند خروج یک کشور از اتحادیه اروپا را مشخص می‌کند.

با شروع مذاکرات مربوط به جدایی، انگلیس مسیری را آغاز می کند تا اولین کشوری باشد که اتحادیه اروپا را ترک می کند.