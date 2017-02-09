لنزهای نانویی برای عینکهای آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، این ماده از ستون های نانو میکروسکوپی ساخته شده که نور را به دقت و بدون ابهام در کانون لنز متمرکز می کند. این ماده بسیار ظریف کاربردهای وسیعی خواهد داشت و به سبکتر شدن لنزها در دوربین، تلفن هوشمند و عینک منجر می شود.

محققان سازنده این ماده نخست در تابستان ۲۰۱۶ نسخه اولیه آن را ارائه کردند. اما آن لنزها فقط قدرت تمرکز روی یک رنگ را داشتند. بنابراین در صورتی که در دوربین به کار برده می شد، دستگاه فقط قابلیت عکس برداری از یک رنگ در یک بازه زمانی را داشت.

اما محققان این ماده را دوباره بررسی کردند و اکنون لنز می تواند طیف وسیعی از رنگ های آبی تا سبز را متمرکز کند که بسیار شبیه طیف رنگی LED است.

لنزهای ساخته شده از ستون های نانو میکروسکوپی، می توانند تصویری با جزییات بیشتر و دقیق تر در مقایسه با لنزهای شیشه ای بسازند. همچنین می توانند مشکلات بصری مانند کروماتیک ابریشن را برطرف کنند. کروماتیک ابریشن زمانی اتفاق می افتد که رنگ های متمایز نور با سرعت های مختلفی حرکت کنند و از لنز بگذرند. به همین دلیل تصویر تار می شود.

همچنین لنزهایی که با این ماده ساخته شوند از لنزهای شیشه ای معمولی ارزانتر خواهند بود.