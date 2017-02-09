افتتاح۵فاز پارس جنوبی توسط روحانی/افزایش درآمدنفت به۵۰میلیارددلار

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه در یک برنامه زنده تلویزیونی در شبکه خبر با بیان اینکه اسفندماه امسال، ۵ فاز جدید پارس جنوبی شامل فازهای ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ به طور رسمی توسط رئیس‌جمهور افتتاح می‌شوند، گفت: در مجموع با بهره‌برداری کامل از این ۵ فاز جدید پارس جنوبی، به طور متوسط روزانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی و ۲۵۰ هزار بشکه میعانات گازی به ظرفیت تولید کشور افزوده می‌شود.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه در مجموع با بهره‌برداری از این ۵ فاز جدید پارس جنوبی، سالانه ۱۵۰ میلیارد مترمکعب به ظرفیت تولید گاز ایران اضافه خواهد شد، تصریح کرد: ارزش محصولات تولیدی این ۵ فاز پارس جنوبی حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود.

این عضو کابینه از افتتاح رسمی پروژه گازرسانی به زاهدان تا دهم اسفندماه امسال توسط رئیس‌جمهور خبر داد و افزود: دهم اسفندماه امسال، مشعل گاز در زاهدان روشن خواهد شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه هم‌اکنون ساخت خط لوله انتقال گاز به زاهدان به پایان رسیده و مراحل تست و راه‌اندازی خط لوله در حال انجام است، گفت: در شرایط فعلی، حدود ۹۰ درصد جمعیت کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه حدود چهار میلیارد دلار اعتبار برای اجرای طرح‌های گازرسانی به روستاها پیش‌بینی شده است، یادآور شد: این حجم عظیم سرمایه‌گذاری با جایگزین کردن گاز طبیعی به جای فرآورده‌های نفتی جبران خواهد شد.

افزایش درآمد نفتی ایران به ۵۰ میلیارد دلار

زنگنه در ادامه با بیان اینکه در طول چهار ماه گذشته تاکنون، حجم صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی ایران به حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است، گفت: تا پایان اسفند ماه در مجموع، درآمد امسال حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی کشور به حدود ۴۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد؛ اما کل این مبلغ تا پایان امسال وصول نمی‌شود و اواسط سال آینده وصول خواهد شد.

وزیر نفت همچنین با اعلام اینکه سال آینده با پیش‌فرض تثبیت قیمت نفت در محدوده ۵۵ دلار، درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به ۵۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد، افزود: هم‌اکنون اکثر مشتریان سنتی در اروپا و آسیا، نسبت به از سرگیری و یا افزایش خرید نفت از ایران اقدام کرده‌اند.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی برای جذب ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی در صنعت نفت ایران، تصریح کرد: یکی از مهمترین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت، افزایش ضریب بازیافت از مخازن بوده؛ به طوری که اگر از مجموع ۷۰۰ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام کشور، یک درصد ضریب بازیافت افزایش یابد، حدود ۳۵۰ میلیارد دلار به حجم سرمایه‌های نفتی کشور افزوده می‌شود.

به گفته این عضو کابینه، هم‌اکنون متوسط بازیافت مخازن نفتی ایران حدود ۳۰ درصد است.

آغاز مذاکرات برای ازسرگیری سوآپ نفتی ایران

زنگنه همچنین با بیان اینکه هم‌اکنون سوآپ نفت کشور متوقف است، گفت: مذاکرات با کشورها و شرکت‌های مختلف در حوزه دریای خزر برای ازسرگیری سوآپ نفت خام ایران آغاز شده است.

وی با اعلام اینکه پس از توقف سوآپ نفت، کشورها و شرکت‌هایی که از ایران برای سوآپ نفت استفاده می‌کردند، سایر مسیرها را جایگزین ایران کرده‌اند، یادآور شد: در سفری که به تازگی به همراه رئیس‌جمهوری به قزاقستان داشتیم، با رئیس‌جمهور این کشور برای ازسرگیری سوآپ نفت مذاکراتی انجام شده است.

زنگنه با اعلام اینکه هم‌اکنون حدود ۵۰۰ هزار بشکه ظرفیت خط لوله و تأسیسات برای ازسرگیری سوآپ نفت خام در شمال کشور ایجاد شده است، تصریح کرد: با انجام سوآپ، عملاً ایران می‌تواند به میزان بیشتری، سهم نفت خود را در بازار افزایش دهد؛ به طوری که با واردات نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر، معوض آن از طریق نفت خام در خلیج‌فارس تحویل مشتریان می‌شود.

جزئیات ساخت پالایشگاه نفت آبادان

وزیر نفت همچنین درباره نوسازی پالایشگاه نفت آبادان هم توضیح داد: هم‌اکنون این پالایشگاه از ظرفیت تولید ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام برخوردار بوده، اما به دلیل قدیمی و فرسوده بودن تأسیسات و تجهیزات، سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار ضرر می‌دهد.

این عضو کابینه با اشاره به توافق با چین برای تأمین فاینانس حدود ۲.۷ میلیارد دلاری این پروژه پالایشگاهی، از ساخت این پالایشگاه مدرن ۲۱۰ هزار بشکه‌ای خبر داد و تأکید کرد: علاوه بر این، ۱۵۰ هزار بشکه از واحدهای موجود پالایشگاه آبادان که کمتر فرسوده‌ شده‌اند هم، به این ظرفیت پالایشی اضافه خواهند شد.

زنگنه با اشاره به افزایش ۹ میلیون تنی ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران در طول دو سال گذشته تاکنون، خاطرنشان کرد: ارزش محصولات قابل فروش طرح‌های جدید پتروشیمی که افتتاح شده و یا آماده افتتاح هستند، سالانه حدود ۶ میلیون دلار برآورد می‌شود.