تبیین ماهیت رژیم پهلوی به نسل آینده/ساواک درپی مهاربیداری اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید حسن عاملی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه موزه عبرت ایران در اردبیل تصریح کرد: دهه فجر فرصت مناسبی برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و آشنا شدن نسلهای جدید با اهداف آن است.
وی افزود: رژیم پهلوی جنایات متعددی به مردم ایران تحمیل کرده که از آن جمله شکل دادن به سازمان مخوف ساواک و شکنجه آزادی خواهان بود.
به گفته نماینده ولیفقیه در استان نه مردم ایران در شکلگیری ساواک نقشی داشتند و نه دستگاه قضایی توان مقابله داشت و ساواک بیرحمانه نسبت به شکنجه و دستگیری آزادی خواهان اقدام میکرد.
وی با تأکید به اینکه هیچ قشری به اندازه روحانیت تحت عذاب ساواک نبوده اضافه کرد: در واقع ساواک با هدف مهار بیداری اسلامی شکل گرفت و انسانهای بزرگ با جنایات این سازمان شکنجه میشدند.
عاملی با اذعان به اینکه برای پیروزی انقلاب اسلامی هزینه سنگینی پرداخت شده است، اضافه کرد: امروز مسئولیت مردم و مسئولان در مقابل این هزینهها سنگین و خطیر است.
وی به ضرورت آشنا کردن نسلهای آتی با جنایات رژیم پهلوی تأکید و اضافه کرد: توصیه میشود آموزشوپرورش و دانشگاهها برنامه بازدید از موزه عبرت را تدارک ببینند.
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