تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیازمند مشارکت مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شهابی ظهر پنجشنبه در نشست هم اندیشی اقتصاد مقاومتی با مسئول صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی بوشهر ضمن تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه تکیه به توان داخلی محقق می‌شود بر ضرورت مردمی کردن اقتصاد مقاومتی تأکید کرد.

وی افزود: حمایت از تولید ملی، افزایش بهره‌وری، ترجیح فعالیت تولیدی بر سایر فعالیت‌ها و همچنین مصرف تولیدات داخلی به جای تولیدات خارجی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است.

جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بوشهر گفت: خانواده می‌توانند فرهنگ کار و کارآفرینی را ترویج داده و فرزندان خود را به سمت کارآفرینی سوق دهند و از این طریق گام مهمی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بردارند.

وی با اشاره به مشارکت مردمی در تحقق اقتصاد مقاومتی ابراز داشت: برای بالا بردن مشارکت مردمی باید از هر نوع فعالیت اقتصادی مردمی استقبال کرد و فضایی باید بر کشور و جامعه حاکم شود که همه مردم خودشان را مولد در اقتصاد و شریک در پیشرفت و مقاومت کشور حس کنند و مردم عادی، هر فعالیت تولیدی که خود را در آن توانمند می‌بینند، انجام دهند.

مسئول صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی بوشهر نیز اقتصاد مقاومتی را صرفه جویی و پایداری در رعایت اعتدال در دخل و خرج دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند و هم آسیب‌پذیری‌اش کاهش پیدا کند؛ یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکلهای مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند.

مصطفی قلیپور افزود: اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری سیاست های کلی آن را ابلاغ فرمودند، تکیه بر ظرفیت و منابع درونی کشور است. اقتصاد مقاومتی به معنای انزوای سیاسی نیست بلکه نقطه عطفی در شکوفایی ظرفیت های داخلی با تکیه بر ساخت درونی بارویکرد بیرونی است.