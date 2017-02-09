بازدید وزیر ورزش و جوانان از مجموعه ورزشی«شهید حاجی بابایی»مریانج

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ورزش و جوانان در ادامه سفر یک روزه خود به استان همدان که در نهمین روز دهه فجر انجام شد، ظهر پنج شنبه به همراه استاندار همدان از مجموعه ورزشی «شهید حاجی بابایی» شهر مریانج بازدید کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در این بازدید گفت: مجموعه ورزشی شهید حاجی بابایی شهر مریانج در سال های اخیر میزبان مسابقات مختلف کشوری و فراملی همچون مسابقات فوتبال زیر ۱۴ آسیا بوده است.

رسول منعم گفت: این پروژه یکی از زیباترین و مجهزترین ورزشگاه های کشور است و از اماکن بسیار با ارزش کشور محسوب می شود.

منعم ادامه داد: این مجموعه بسیار زیبا و بی نظیر بوده و از ویژگی های آن داشتن یک مهمانسرای بسیار مجهز است که با داشتن این مهمانسرا شاهد حضور اردوهای تیم های ملی و برگزاری مسابقات بین المللی در این مجموعه بوده ایم.

وی گفت: مجموعه ورزشی سردار شهید علیرضا حاجی بابایی با ظرفیت ۱۰ هزار نفری، دارای سالن ورزشی ۱۵۰۰ نفره، سالن کشتی، سالن اسکواش، سالن ورزش های رزمی و سالن ژیمناستیک، مهمانسرای ورزشکاران، استخر تمرینی سرپوشیده، سالن بدنسازی و سالن پینگ پنگ است.

وی گفت: ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج ۲۲۰۰ متر مربع مساحت داشتهو امکانات لازم برای برگزاری مسابقات ملی و فراملی از جمله بازی های آسیایی را دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه سازه مجموعه ورزشی شهید حاج بابایی اسکلت فلزی است و دارای زمین چمن طبیعی با سیستم آبیاری اتوماتیک، دستی و سیستم زهکش است، گفت: در کنار این ورزشگاه مهمانسرایی ورزشی به مساحت ۴۰۰ متر مربع در ۵ طبقه احداث شده و امکانات این مجموعه شامل رستوران با ظرفیت ۲۰۰ نفر و ۱۳۰ اتاق سه تخته با گنجایش ۱۲۰ نفر است.

وی گفت: همچنین این مجموعه ورزشی دارای سالن کشتی به مساحت یک هزار و ۴۳۸ مترمربع با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال است.