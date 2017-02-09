به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با نخبگان استان بوشهر اظهار داشت: پایه‌های اقتصاد دانش بنیان ظرفیت‌های زیرزمینی نیست بلکه پایه آن انسان و مغز انسان است.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور افزود: شرکت‌های دانش بنیان با رانت جلو نمی‌روند و نیاز به زیست بوم دانش بنیان دارد.

وی با بیان اینکه باید برای اجرای طرح‌های دانش بنیان اقتصادی به مزیت‌های استان‌ها توجه کنیم خاطرنشان کرد: از جمله مزیت‌های استان بوشهر شیلات، دریا نفت و گاز است که با تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانیم معضلات کنونی کنونی را حل کنیم.

ستاری با بیان اینکه ما با استخدام جوانان نوآوری فردی را در آنها نابود می‌کنیم، عنوان کرد: یک فرد حقوق بگیر نمی‌تواند نوآور باشد و ما باید زمینه نوآوری و شکوفایی آنها را در شرکت‌های دانش بنیان اقتصادی فراهم کنیم.

وی گفت: اکنون بالغ بر ۳۴ میلیون جوان در کشور هستند و ایران جزو چهار کشور اول تولیدکننده مهندس در دنیا است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه اکنون ما دارای زیرساخت‌های خوب نیروی انسانی هستیم بیان کرد: نیاز امروز ما زیست‌بوم دانش بنیان است.

ستاری افزود: نقش دانشگاه‌ها در پروژه‌های دانش‌بنیان مانند معدن است و شرکت‌های دانش‌بنیان باید حول محور دانشگاه‌ها فعالیت کند.

وی خاطر نشان کرد: بازگشت نخبگان به کشور یکی از برنامه‌های این دولت است و باید با فراهم آوردن محیط کسب و کار شرایط را برای بازگشت آنها فراهم کنیم.

معاون رئیس جمهور به راه‌اندازی شبکه نوآوری تا پایان برنامه‌های سال جاری اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی این شبکه نیازهای اشتغال این استان معرفی خواهد شد.