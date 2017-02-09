به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با بانوان در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان حرکت رو به جلوی خوبی ایجاد شده است.

استاندار بوشهر بیان کرد: استان بوشهر در چند مرحله گزینش توسط شورای عالی فرهنگ در بین ۳۱ استان کشور به عنوان استان منتخب شناخته شده است.

سالاری با اشاره به تدوین سند دانش بنیان استان بوشهر خاطر نشان کرد: این سند برای بهره گیری بهتر از ظرفیت‌های استان انجام می‌شود و موجب حذف برخی بروکراسی‌ها می‌شود.

وی افزود: تلاش می‌کنیم روند تدوین این سند در مدت کوتاهی انجام شود که بتوان از ظرفیت های موجود حداکثر استفاده را ببریم.