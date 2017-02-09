اعتبارات حوزه ورزش در برنامه ششم توسعه بی سابقه است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شعبانی بهار ظهر پنجشنبه در شورای اداری شهرستان تویسرکان با بیان اینکه اختصاص اعتبارات مورد نیاز به حوزه ورزش در برنامه ششم توسعه در تاریخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی سابقه است، افزود: توجه ویژه اعتباری به حوزه ورزش در برنامه ششم توسعه بی سابقه بوده و موجب توسعه زیر ساخت ها و تقویت هیئت های ورزشی می شود.

شعبانی بهار با بیان اینکه درحال حاضر بودجه کل حوزه ورزش به ۱۰ هزار میلیارد ریال نمی رسد، عنوان کرد: نمایندگان استان همدان از اثر گذاری بالایی در اختصاص اعتبارات به حوزه ورزش کشور برخوردار بودند.

معاون ورزش های همگانی وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه خواسته وزارت ورزش و جوانان از مجلس، اختصاص بخش قابل توجهی از این اعتبارات به تامین اعتبارات مالی هیئت های ورزشی است، گفت: درحال حاضر ۸۰ درصد اعتبارات ورزشی به تکمیل طرح های عمرانی اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: براساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ کشور، ۲۷ صدم درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده کشور به بخش ورزش اختصاص پیدا کرد که اعتباری افزون بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال می شود.

شعبانی بهار اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را از رویکردهای مهم اجرایی دولت برشمرد و گفت: از آنجایی که تقویت نیروی انسانی از مهمترین مولفه های اجرای اقتصاد مقاومتی است، ورزش یکی از شاخصه های اثر بخش در اجرای اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

وی یادآور شد: شکوفایی اقتصاد کشور جز با تاکید و تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی های داخلی امکان پذیر نیست.

معاون ورزش های همگانی وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی های داخلی موجب حرکت کشور به سمت سازندگی و بالندگی می شود.

وی با دعوت اقشار مختلف مردم و به ویژه ورزشکاران برای حضور پرشور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن گفت: یکی از وظایف اصلی مدیران دولتی تکریم شهدا و خانواده های آنان و تکریم ارباب رجوع و پایبندی به اخلاق اسلامی در برخورد با مردم است.