پرداخت ۸۰۰ هزار فقره وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر بعدازظهر پنج شنبه در نشست هیئت‌های ورزشی و سمن‌های حوزه ورزش و جوانان استان همدان با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: طی طول دوران خدمت خود در استان همدان خاطرات بسیار خوبی از مردم همدان دارم و امروز جای سردار شهید همدانی و مرحوم بهنامجو شهردار سابق همدان خالی و محسوس است.

وی با اشاره به اینکه وظیفه سنگینی در رابطه با جوانان داریم و باید قدم‌های بهتری برای جوانان برداریم، عنوان کرد: مهمترین مشکلات جوانان اشتغال، تحصیل، ازدواج، مسکن و پرکردن اوقات فراغت است که تمام مسئولیت آن بر عهده وزارت ورزش و جوانان نیست و باید دستگاه‌های مختلف نیز به این مشکلات بپردازند.

فعالیت ۱۵۰۰ سمن فعال در بخش جوانان در کشور

سلطانی فر با بیان اینکه وزارتخانه در بخش جوانان دستاوردهای خوبی داشته است ولی هنوز با ایده‌آل‌ها فاصله دارد، عنوان کرد: ۳ سال قبل ۵۰ سازمان‌ مردم نهاد در کشور وجود داشت که در حال حاضر به ۱۵۰۰ سمن رسیده و امیدواریم تا پایان دولت به ۲۰۰۰ سازمان مردم نهاد افزایش یابد.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۸۰۰ هزار فقره وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج پرداخت شده و ۲۰۰ هزار وام نیز تعیین شعبه شده که به دنبال این هستیم با پرداخت این وام‌ها تعداد پرداختی تسهیلات را به یک میلیون فقره افزایش دهیم.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه تا پایان سال تمامی استان‌ها صاحب خانه سمن‌های مرتبط با حوزه ورزش و جوانان می‌شوند، عنوان کرد: به دنبال تصویب قانونی هستیم تا تمامی جوانان به صورت الزامی قبل از ازدواج به مشاوران ازدواج مراجعه کنند.

سیاست وزارت ورزش و جوانان گسترش مراکز مشاوره ازدواج و دستیابی ارزان به این مراکز است وی با اشاره به اینکه سیاست وزارت ورزش و جوانان گسترش مراکز مشاوره ازدواج و دستیابی ارزان به این مراکز است، عنوان کرد: نظام‌های مردم سالاری به آرای مردم مراجعه می‌کنند و نظام جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

سلطانی فر با بیان اینکه برای مشارکت مردم باید ساز و کار فراهم کرد، اظهار داشت: بهترین راه برای این کار گسترش سازمان‌های مردم نهاد است که در دستور کار قرار گرفته و در کشور ۲۳ هزار سازمان مردم نهاد در کشور در زمینه‌های مختلف وجود دارد.

وی با بیان اینکه باید تجربیات خود را از طریق سازمان‌های مردم نهاد به جوانان واگذار کنیم تا مدیران مناسبی برای کشور پرورش دهیم، اظهار داشت: باید به سازمان‌های مردم نهاد اختیار داده شود.

وی عنوان کرد: امسال هزار میلیارد تومان برای ورزش استان‌ها و مناطق روستایی، ورزش جانبازان، روستایی، عشایری، ورزش بانوان و همچنین ازدواج جوانان به وزارت ورزش و جوانان تخصیص یافت.

سلطانی فر افزود: فرایند انتقال قدرت از یک نسل به نسل دیگر باید به گونه ای باشد که ارزش ها و فرهنگ و دستاوردهای نظام منتقل شود.

وی با تاکید بر اینکه تفویض اختیارات بیشتر از مرکز به شهرستانها و تفویض وظایف به سازمان های مردم نهاد دو رویکرد مهم دولت تدبیر و امید است، گفت: در برنامه ششم، سالانه بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار برای وزارتخانه ورزش و جوانان در نظر گرفته شده است.