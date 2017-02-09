خدعه و نیرنگ آمریکا دیگر اثر ندارد/افزایش توان تولیدی همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت عصر پنج شنبه در شورای اداری استان همدان که با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، با بیان اینکه آمریکا در جنگ تحمیلی حتی با حمله به هواپیمای مسافربری از صدام حمایت کرد، گفت: ایران در ۲۰۰ سال اخیر آغازگر هیچ جنگی نبوده اما دربرابر هیچ تجاوزی نیز ساکت نمانده است.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه اگر گزینه های روی میز بی اثر است به خاطر این است که رشادت‌های ملت ایران را دیده اند، گفت: اینکه گفته شود برجام اثری نداشته کم لطفی است.

نیکبخت بااشاره به اینکه برجام در زمان دولت فعلی محقق شد اما به نمایندگی از نظام صورت گرفت، افزود: خدعه و نیرنگ آمریکا دیگر اثر ندارد و آمریکا در جهان تنها است.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری خارجی در نیروگاه های خورشیدی، تامین ریل برای ادامه ساخت راه آهن همدان - تهران و انتقال تکنولوژی اروپایی به پتروشیمی ابن سینا نمونه هایی از تاثیر برجام در همدان است، گفت: چرا خود زنی کنیم و آورده و توفیق نظام را نگوییم.

استاندار همدان با بیان اینکه ما در شرایط نا امن جهان به دنبال رشد ۸ درصدی هستیم، عنوان کرد: خوشبختانه در استان همدان وحدت خوبی حاکم است و اگر توفیقی داریم به این دلیل است.

نیکبخت ادامه داد: از زمان ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ۲۰۰ واحد تولیدی در استان فعال شده اند و پیش از آن نیز ۱۷۰ واحد به کار برگشتند و ظرفیت واحدهای تولیدی استان همدان افزایش یافت.

وی بابیان اینکه نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی برای توسعه این استان یا سرمایه گذار معرفی کرده اند یا برای واحدهای تولیدی پیگیری داشته اند، گفت: بانک های استان همدان نیز در این زمینه همکاری خوبی داشتند.