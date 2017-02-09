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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۵۳

مجید جلالی پس از شکست برابر نفت:

از قضاوت داور ناراحتم/ بازیکنان ذخیره پیکان عملکرد خوبی نداشتند

از قضاوت داور ناراحتم/ بازیکنان ذخیره پیکان عملکرد خوبی نداشتند

سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران با بیان اینکه از قضاوت داور به شدت ناراحت هستم گفت: او اصلا خوب نبود و نتوانست یک قضاوت صحیح داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی پس از شکست دو بر یک عصر پنجشنبه تیمش برابر نفت تهران گفت: اول از بخت بد خودم گله دارم و سپس از ذخیره هایم که از آنها انتظار بیشتری داشتم اما نتوانستند خواسته های من را برآورده کنند.

وی تاکید کرد: پیکان دارای یک جایگاه خوب در جدول است اما متاسفانه است چند بازی است شروع خوبی نداریم و همین وضعیت باعث شده که غرامت آن را با شکست بدهیم.

جلالی تاکید کرد: در ۱۵ دقیقه اول بد بودیم اما در دقایق بعدی بر بازی مسلط شدیم ولی نتوانستیم به دلیل اشتباهاتی که در ابتدای بازی داشتیم به پیروزی دست پیدا کنیم.

وی در خصوص وضعیت داوری این دیدار نیز گفت: از داور به شدت ناراحتم زیرا اصلا خوب نبود و نتوانست قضاوت صحیحی داشته باشد. داوری تنها این نیست که دو، سه صحنه را نشان بدهی بلکه باید در جریان بازی یک قضاوت خوب را انجام بدهی.

سرمربی پیکان در پایان خاطرنشان کرد: خود ما فوتبال بازی کرده ایم و کاملا به وضعیت داوری آشنا هستیم اما امروز داوری راضی کننده نبود و همه چیز به ضرر ما تمام شد.

کد مطلب 3902517

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