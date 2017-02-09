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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۵۷

علی دایی:

پیروزی برابر پیکان ما را به آینده امیدوار کرد/ روحیه تیم بالا رفت

پیروزی برابر پیکان ما را به آینده امیدوار کرد/ روحیه تیم بالا رفت

سرمربی تیم فوتبال نفت با بیان اینکه حق ما پیروزی برابر پیکان بود گفت: از فراهانی تشکر می کنم که یک فوق واکنش را در این دیدار از خود نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از پیروزی دو بر یک تیمش برابر پیکان تهران در ورزشگاه تختی گفت: بازی نفسگیری بود و دو تیم به دنبال کسب پیروزی در این دیدار بودند. متاسفانه ما در دور برگشت به پیروزی دست پیدا نکرده بودیم و این برد توانست هم روحیه ما را بالا برده و هم تا حدودی شرایط ما را در جدول بهتر کند.

سرمربی نفت تهران در خصوص شرایط پیکان نیز گفت: پیکانی ها در اواخر بازی فشار زیادی روی دروازه ما آورده بودند و اصرار به ارسال توپ های بلند روی دروازه ما داشتند که میلاد فراهانی در لحظات پایانی یک فوق واکنش از خود نشان داد که من از او تشکر می کنم که اجازه نداد سه امتیاز از دست برود.

دایی در پایان خاطرنشان کرد: با این پیروزی به آینده امیدوار شدیم و مطمئنم می توانیم در بازی های آینده نیز به موفقیت دست پیدا کنیم.

کد مطلب 3902524

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