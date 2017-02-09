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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۱۵

وحید حمدی نژاد:

پیکان فشار زیادی روی ما آورده بود/ به پیروزی خوبی دست پیدا کردیم

پیکان فشار زیادی روی ما آورده بود/ به پیروزی خوبی دست پیدا کردیم

هافبک تیم فوتبال نفت تهران با بیان اینکه پس از دو گل ما پیکانی ها فشار زیادی روی دروازه ما آوردند گفت: آنها می توانستند در دقایق پایانی به گل تساوی برسند.

به گزارش خبرنگار مهر،  وحید حمدی نژاد پس از پیروزی دو بر یک تیمش برابر پیکان تهران در ورزشگاه تختی گفت: چند هفته ای بود که به پیروزی نرسیده بودیم و امتیازات زیادی را از دست داده بودیم و تا حدودی موقعیت مان در جدول به خطر افتاده بود اما خدا را شکر توانستیم با ارائه یک بازی منطقی پیکان را شکست داده و هم شرایطمان را در جدول بهبود ببخشیم و هم خودا را آماده دیدارهای بعدی برای کسب پیروزی کنیم.

حمدی نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: در دقایق پایانی با فشاری که پیکان روی دروازه ما آورده بود احتمال این وجود داشت که گل تساوی را دریافت کنیم اما هم بازیکنان مان با تمام توان بازی کردند و هم فراهانی با یک حرکت بسیار خوب اجازه گلزنی به پیکان نداد و توانستیم سه امتیاز بازی را به دست بیاوریم.

مدافع نفت تهران در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم کیفیت زمین تختی بهتر شود تا ما هم بتوانیم بازی را که مدنظرمان است در این زمین انجام دهیم زیرا زمین ورزشگاه تختی کیفیت بالایی ندارد و کار ما را در بازی سخت می کند.

کد مطلب 3902538

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