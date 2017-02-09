پیکان فشار زیادی روی ما آورده بود/ به پیروزی خوبی دست پیدا کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید حمدی نژاد پس از پیروزی دو بر یک تیمش برابر پیکان تهران در ورزشگاه تختی گفت: چند هفته ای بود که به پیروزی نرسیده بودیم و امتیازات زیادی را از دست داده بودیم و تا حدودی موقعیت مان در جدول به خطر افتاده بود اما خدا را شکر توانستیم با ارائه یک بازی منطقی پیکان را شکست داده و هم شرایطمان را در جدول بهبود ببخشیم و هم خودا را آماده دیدارهای بعدی برای کسب پیروزی کنیم.

حمدی نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: در دقایق پایانی با فشاری که پیکان روی دروازه ما آورده بود احتمال این وجود داشت که گل تساوی را دریافت کنیم اما هم بازیکنان مان با تمام توان بازی کردند و هم فراهانی با یک حرکت بسیار خوب اجازه گلزنی به پیکان نداد و توانستیم سه امتیاز بازی را به دست بیاوریم.

مدافع نفت تهران در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم کیفیت زمین تختی بهتر شود تا ما هم بتوانیم بازی را که مدنظرمان است در این زمین انجام دهیم زیرا زمین ورزشگاه تختی کیفیت بالایی ندارد و کار ما را در بازی سخت می کند.