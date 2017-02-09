باید پیکان را شکست می دادیم/ زمین ورزشگاه تختی کیفیت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاضی پس از پیروزی دو بر یک تیمش برابر پیکان تهران در ورزشگاه تختی گفت: بازی خوبی انجام دادیم. ما باید بازی را می بردیم تا به وضعیت خود در جدول بهبود می بخشیدیم متاسفانه پس از شروع دور برگشت نتوانسته بودیم به پیروزی برسیم اما تمام تلاش خود را به کار بستیم تا با کسب سه امتیاز این دیدار هم موقعیت مان را در جدول بهتر کنیم و هم با روحیه ای بهتر به بازی های آینده فکر کنیم.

وی در خصوص پیکان تهران نیز گفت: پیکان تلاش زیادی کرد تا بتواند ما را شکست دهد اما با توجه به دو گلی که به ثمر رسانده بودیم حاشیه امنیت بیشتری داشتیم و با توجه به فشاری که پیکان روی دروازه ما آورده بود به یک گل دست پیدا کردند ولی در پایان برنده این دیدار ما بودیم و سه امتیاز را کسب کردیم.

قاضی در خصوص وضعیت زمین چمن ورزشگاه تختی نیز گفت: متاسفانه این زمین کیفیت خوبی ندارد و مشکل اصلی این است که هزینه زمین را ما می دهیم اما تیم های دیگر در آن تمرین یا بازی می کنند و باعث می شوند تا کیفیت زمین از بین برود.

مهاجم نفت تهران در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم روند پیروزی های خود را در دیدارهای آینده هم ادامه دهیم و باز هم خود را به صدر جدول نزدیک کنیم.