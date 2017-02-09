به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی بزرگسالان کشور به مدت۳ روز (۱۹ تا ۲۱ بهمن ماه) با حضور ۸۰ وزنه‌بردار در قالب ۱۷ استان در سالن شهدای وزنه برداری خوزستان برگزار شد که در نهایت تیم استان تهران با کسب ۵۶۸ امتیاز به قهرمانی دست یافت.

هیأت وزنه برداری استان فارس که با ۵۴۲ امتیاز نایب قهرمان شده بود با کسب ۶ مدال طلا و ۲ نشان نقره، در جایگاه نخست مدالی این دوره از مسابقات قرار گرفت.

استان تهران نیز با ۴مدال طلا، ۶ نقره و ۵ برنز از نظر مدالی در جایگاه دوم جای گرفت.تیم هیأت وزنه برداری استان خوزستان هم با ۳نشان طلا، ۵ نقره و ۳ برنز در رتبه بندی مدالی سوم شد.

تیم‌های فارس و مازندران با ۵۴۲ امتیاز و ۴۷۷ امتیاز به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

مکوندی برترین وزنه بردار شد

با ارزیابی کمیته مسابقات فدراسیون وزنه‌برداری، علی مکوندی وزنه‌بردار استان خوزستان با کسب۴۱۰.۳۷ امتیاز به عنوان برترین وزنه‌بردار مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور شناخته شد.