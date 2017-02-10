راهپیمایی۲۲بهمن زمینه ساز حضور مردم در انتخابات سال آینده است

سید حسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر با اشاره به این نکته که برنامه های جشن انقلاب و راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن زمینه ساز حضور باشکوه مردم در انتخابات سال آینده خواهد شد، اظهار داشت:دو انتخابات مهم پیش روی ملت ایران قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: انتخابات پیش رو بسیار مهم بوده و حضور مردم در این عرصه ضروری است.

وی با اشاره به ضرورت انتخاب آگاهانه از سوی مردم ادامه داد: باید مردم در عرصه هایی نظیر انتخابات به صورت آگاهانه و هوشیارانه شرکت کرده و افرادی را برگزینند که شبانه روز به منظور خدمت رسانی تلاش کنند.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف نظام اسلامی بیان داشت: دشمن همچنان به توطئه ها و نقشه های خود علیه نظام اسلامی ادامه می دهد.

نقوی حسینی تأکید کرد: دشمن از همه اقشار در داخل و خارج از کشور یارگیری کرده و می کوشد تا با استفاده از عناصر خود، به اهدافی که به منظور تضعیف نظام اسلامی پیش بینی کرده، برسد.

وی خدمت رسانی و تلاش مدیران را خنثی کننده توطئه های دشمن دانست وگفت:باید مدیران کشور قدر و ارزش مردم را دانسته و با همه توان به ملت ایران خدمت کنند و بدون تردید کوتاهی در انجام وظیفه، کمک کردن به بازی دشمن خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: استکبار دست از تحریم و دشمنی با ملت ایران برنمی دارد و باید مسئولان به مقابله با توطئه های دشمن بپردازند.