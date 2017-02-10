به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شامگاه جمعه در جشن بزرگ انقلاب که به همت شورای اصولگرایان در مسجد چهارمردان قم برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب را در سه سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی می‌شود تحلیل کرد.

وی گفت: در سطح جهانی انقلاب ما توفیقات جدی داشته است و به رغم نبود عمل درست و مناسب سیاست خارجی اما انقلاب اسلامی توانسته اثر خود را بگذارد.

این فعال سیاسی افزود: دشمن بعد از رحلت امام خمینی(ره) به این اشتباه خود که چرا مانع رسیدن پیام‌های امام به نقاط مختلف جهان نشد پی برد و لذا امروز تلاش می‌کند تا پیام‌های رهبر معظم انقلاب در سطح جهان مخابره نشود.

انقلاب تهدیدهای منطقه را به فرصت تبدیل کرد

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران موجب شد تهدیدهای دشمن در منطقه به فرصت تبدیل شود، گفت: در داخل نیز اثر انقلاب پرونده استبداد را بست.

زاکانی ادامه داد: مردم و نهادهای انقلابی نمره خوبی گرفته‌اند اما برخی مسؤلان و خواص آن‌گونه که باید به رسالت خود عمل نکردند این در حالی است که اگر در شرایط کنونی نتوانیم داخل را اصلاح کنیم دستاوردهای بین‌المللی از بین می‌رود لذا خواص باید موضوع روشنگری را به صورت ویژه دنبال کنند؛ برخی مسؤلان یادشان رفته که باید به سنت‌های الهی پایبند باشند.

وی با بیان عقب افتادگی در کشور و اینکه پس از ۳۸ سال هنوز در آن نقطه‌ای که باید بایستیم قرار نداریم، تصریح کرد: جامعه نیاز به تحولی همه‌گیر دارد که این تحول در انتخابات می‌تواند رقم بخورد.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم افزود: در انتخابات دو جریان انقلابی و غیر انقلابی با هم رقابت می‌کنند؛ جریان انقلابی اسلام ناب را باور ندارد و به اسلام حداقلی بسنده کرده و منتظر کمک بیگانگان است.

وی گفت: ترامپ یک انتخاب برای نجات آمریکا بود چون سالها است سیاست برونگرایی داشتند و در این سیاست به دلیل وجود انقلاب اسلامی ناکام مانده بودند و روز به روز به نابودی نزدیک می‌شدند.

زاکانی عامل اصلی موفقیت انقلاب را وجود ولایت فقیه دانست و افزود: بیداری ملت‌ها و جلوگیری از غارت آن‌ها از تأثیرات انقلاب اسلامی بوده است.

راه نجات کشور در تبعیت از رهبری است

وی راه نجات کشور از مشکلات را در تبعیت از رهبری عنوان کرد و ابراز داشت: مسئولان باید به این امر توجه داشته و به اسلام نیز تمسک بجویند در حالی که برخی به جای مردم سالاری به دنبال این هستند که سالار مردم باشند و گاهی به نام امانت‌دار بر قدرت تکیه زده و امانت‌خوار می شوند.

این کارشناس مسائل سیاسی به شدت نفوذ و توسعه فساد طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: برخی مسئولان در نهایت خستگی به فرقه‌ای که از مدیریت کشور دور نمی‌شوند وابسته هستند چرا که این افراد همیشه پول و قدرت را در اختیار داشتند.

وی با بیان اینکه بسیاری از امکانات کشور در اختیار دولت است، تصریح کرد: ساخت کشور از دولت شروع می‌شود و اگر بخواهد می‌تواند جهت‌ گیری کشور را در جهت درست تغییر دهد اما با تغییر مجلس تغییر کشور هرگز محقق نمی‌شود.

دولت می‌تواند به حل مشکلات قوه قضائیه کمک کند

زاکانی با بیان اینکه اگر دستگاه قضایی با مشکلاتی همراه است، دولت می‌تواند به آن کمک کند، توضیح داد: دولت فقط در حوزه قاچاق به قوه قضائیه کمک می‌کند که عملکرد مطلوبی هم نداشته و باید مشارکت خود را در دیگر بخش‌ها افزایش دهد.

وی تأکید کرد: کشور به تحول بزرگ نیاز دارد و اگر این تحول بزرگ صورت نگیرد اصل انقلاب آسیب خواهد خورد و دیگر نمی‌تواند به عنوان الگو مطرح شود.

این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: مسئولان چیزی برای گزارش دادن به مردم ندارند و از طرفی چون جیب مردم خالی است لذا به دنبال احساسی و دو قطبی کردن جامعه می‌روند که در این وضعیت نیروهای انقلاب باید دقت داشته باشند تا فریب نخورند.

وی در خصوص تفاوت مذاکرات تیم مذاکره کننده سابق و کنونی کشور، گفت:جلیلی از موضع بدهکاری، ضعف و به نتیجه رساندن به هر قیمتی مذاکره نمی‌کرد در حالی که دولت کنونی و ظریف همه داشته‌های خود را به مذاکرات و سیاست خارجی گره زدند و امیدوار بودند که آمریکا نظر لطفش را از این‌ها بر ندارد.

درخصوص برجام غیر کارشناسانه عمل کردند

زاکانی با بیان اینکه درخصوص برجام غیر کارشناسانه عمل کردند که موجب شد برجام به صورت نامتوازن انجام شود، یادآور شد: با برجام مخالف نیستیم، موافق برجام خوب هستیم چرا که برجام بد هیچ ثمره‌ای برای ملت ندارد و این برجام از نوع خوبش نبود.

وی در مورد گسترش فساد در کشور گفت: اینکه عده‌ای با علنی کردن برخی فسادها مخالف هستند به این خاطر است که وابستگانشان در آن فساد شریک هستند.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه فساد در دولت‌ها همیشه وجود داشته و قوه قضائیه نسبت به گذشته انگیزه بیشتری برای برخورد با فساد دارد، گفت: کلی متخصص در جامعه وجود دارد که اگر قوه قضائیه بخواهد حاضرند برای ریشه کن کردن فساد به آنها کمک کنند.

آمریکای لاتین به دنبال استفاده از الگوی دفاعی ما است

وی اظهار داشت: الگوی دفاعی ما الگوی بومی، انقلابی و مردم پایه است که در سوریه، عراق، حزب‌الله و یمن بازسازی شده و اکنون کشورهای آمریکای لاتین به دنبال استفاده از این الگو هستند.