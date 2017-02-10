به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا شاملو صبح جمعه در نشست بررسی مسائل و مشکلات طرح های هادی شهرستان دشتی از حمایت‌های نماینده مردم شهرستان‌های دشتی و تنگستان و فرماندار شهرستان تقدیر کرد و اظهار داشت: بنیاد مسکن استان بوشهر برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار به طور صد درصد طرح هادی تهیه کرده است.

وی با اشاره به اینکه در این استان در بحث آسفالت و معابر کارهای خوبی صورت گرفته است، افزود: سال گذشته سهمیه قیر رایگان ما ۳۰۰ هزار تن بود که بر اساس شاخص سهمیه این استان سه هزار تن بوده در صورتی که ۱۶ هزار تن قیر تحویل داده شد.

شاملو بیان کرد: در خصوص احداث بوستان روستایی و زمین‌های چمن مصنوعی نیز با عنایت ویژه استاندار اقدامات مطلوبی صورت گرفت که هم اکنون نیز آثار و نتایج آن را شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اینکه نزدیک به صد درصد واحدهای مسکونی روستایی شهرستان سند دار شده‌اند، خاطرنشان کرد: این موضوع در سطح استان نیز حدود ۷۰ درصد است.

شاملو یادآور شد: تا پایان سال جاری مبلغ پنج میلیارد ریال برای آسفالت به پروژه هایی که زیر سازی آن آماده بوده ولی به دلیل نبود اعتبار تاکنون آسفالت نشده است اختصاص می‌یابد.

وی گفت: شهرستان‌های دشتی و تنگستان از ظرفیت گردشگری خوبی برخودار هستند و این آمادگی وجود دارد تا از منابع ملی به این دو شهرستان کمک کنیم.