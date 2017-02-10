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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۵۴

عمار حکیم: انقلاب اسلامی ایران معادلات منطقه و جهان را تغییر داد

عمار حکیم: انقلاب اسلامی ایران معادلات منطقه و جهان را تغییر داد

رئیس ائتلاف ملی عراق در سخنانی در مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی ایران که در سفارت کشورمان در بغداد برگزار شد به نقش انقلاب ایران در تغییر معادلات منطقه و جهان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، عمار حکیم رئیس ائتلاف ملی عراق در مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سفارت کشورمان در بغداد تاکید کرد: انقلاب اسلامی در ایران معادلات منطقه و جهان را تغییر داد و ۱۰ ویژگی، این انقلاب را از دیگر موارد متمایز کرده است.

وی افزود: یکی از این ویژگی ها این است که رهبر این انقلاب عالم فقیه از علمای مسلمینن و عالم عادل یعنی امام خمینی(ره) بود. و ویژگی های رهبری و حکمت و درایت در وی متجلی بود.

حکیم در ادامه بیان کرد: امام خمینی(ره) قبل از انقلاب و طی آن و پس از آن تصمیمات مهمی اتخاذ کرد و حامل دیدگاه ولایت فقیه بود و امام ارتباط خوبی با ملت داشت و قادر به بسیج آن در هر زمانی بود.

رئیس ائتلاف ملی عراق افزود: ملت اساس نظام اسلامی است و از همین رو است که می بینیم که تنها کشوری است که در آن راهپیمایی های میلیونی برگزار می شود و مشارکت در انتخابات در آن زیاد است و این به سبب نزدیکی رهبران ایران با ملتشان است. انقلاب اسلامی ایران با شعار نه شرقی و نه غربی متمایز است و اساس آن ظلم ستیزی و عدالت و استقلال کامل و حفظ ارزشهاست.

عمار حکیم درباره روابط ایران و عراق نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره حامی ملت عراق در زمان صدام و پس از توقف جنگ بوده است و همچنین حامی نظام سیاسی جدید عراق پس از سال ۲۰۰۳ بوده است. عراق و ایران و منطقه در برابر چالش جدی قرار دارند که نیاز به راهکاری در این زمینه است. قدرت عراق در وحدت همه طیف ها و طوایف آن و استفاده از تجربه جمهوری اسلامی ایران است.

کد مطلب 3902781

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