مفتی حلب: انقلاب اسلامی ایران نماد مبارزه حق با باطل بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، دفتر مقام معظم رهبری در سوریه به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی در مصلی حضرت زینب (سلام الله علیها) در دمشق مراسم گرامیداشت برگزار کرد.

در این مراسم شیخ «ابوالفضل طباطبایی» نماینده مقام معظم رهبری در سوریه، تاکید کرد: انقلاب اسلامی حامل پیام های انسانی مانند عدالت اجتماعی، ایمان و مقاومت است. امام خمینی(ره) رهبر این انقلاب فهم دقیقی از اسلام اصیل و شجاعت و ثباتی کم نظیر در برابر مشکلات داشتند.

همچنین «احمد جبریل» دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین نیز تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب حامی مردم و مسأله فلسطین بود. همچنین پیروزی سوریه در برابر توطئه های دشمنان، پیروزی فلسطین و محور مقاومت از تهران تا بغداد و دمشق و لبنان و فلسطین است.

کمیته دوستی ایران و سوریه نیز به همین مناسبت در هتل شهباء واقع در شهر حلب مراسم بزرگداشتی برگزار کرد؛ «مصطفی شیرازی» رایزن فرهنگی سفارت ایران در سوریه در این مراسم بیان داشت: این مراسم نشانگر میزان برادری میان مردم سوریه و ایران است که امام خمینی رهبر انقلاب و حافظ اسد رهبر فقید سوریه آن را بنیان گذاشتند و به عنوان نمادی برای تمام نسل ها باقی خواهد ماند.

«حسن دیاب» استاندار حلب نیز در این مراسم تاکید کرد: پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رویداد بزرگی در منطقه و جهان بود و معادله قدرت ها را تغییر داد. ایران از کشوری تحت امر صهیونیست ها به کشوری با کرامت، مستقل و حمایت کننده از مقاومت ملی و مردم فلسطین مبدل شد.

همچنین «محمود عکام» مفتی حلب تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران نماد مبارزه حق با باطل بود و به همین دلیل یک انقلاب انسانی است و در صدد است تا انسان علیه طاغوت باشد و از حقوق مستضعفان و مظلومان در برابر ظالمان دفاع کند.

«احمد عیسی» رئیس کمیته دوستی سوریه و ایران نیز بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران معلم برجسته ای در مسیر ملت های منطقه است و مرحوم حافظ اسد رهبر فقید سوریه هم درک کرد که پیروزی انقلاب ایران در حقیقت پیروزی مسائل امت عربی است و به همین دلیل با ایران ائتلاف کرد.