الاهرام:مردم ایران شعار اصلی یعنی «مرگ برآمریکا» را سر دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، راهپیمایی عظیم مردم ایران توسط رسانه های عرب زبان پوشش و حماسه حضور گسترده مردم انقلاب در این رسانه ها بازتاب داده شد.

پایگاه فرا منطقه ای رای الیوم بیان کرد: راهپیمایی ها به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با شعار «مرگ بر آمریکا» برگزار شد.

شبکه العربیه نیز نتوانست چشمان خود را بر حضور حماسی مردم ایران در راهپیمایی سالروز انقلاب اسلامی ببندد و در گزارشی نوشت: حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلام کرد که مردم ایران، واشنگتن را به دلیل استفاده از زبان تهدید، پشیمان خواهند کرد. باید با مردم ایران با احترام سخن گفت.

این شبکه در ادامه افزود: تظاهرات کنندگان در تهران پایتخت ایران، پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آن، شعار «مرگ بر آمریکا» نوشته شده بود.

شبکه عراقی الاتجاه هم گزارش داد: راهپیمایی میلیونی در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برگزار شد.

شبکه MTV لبنان نیز گزارش داد: حسن روحانی در سالگرد پیروزی انقلاب تاکید کرد که در تاریخ کشور ایران که به مدت طولانی شاهد استبداد و استعمار بود، انقلاب اسلامی نقطه عطفی محسوب می شود.

شبکه المسیره یمن نیز مراسم راهپیمایی گسترده مردم در شهرهای مختلف ایران به ویژه تهران در سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را پوشش داد.

الیوم السابع مصر نیز درباره راهپیمایی ۲۲ بهمن گزارش داد: حسن روحانی رئیس جمهور ایران تاکید کرد که ایرانی ها، واشنگتن را به دلیل استفاده از زبان تهدید پشیمان می کنند.

شبکه روسیا الیوم نیز ضمن پوشش راهپیمایی میلیونی مردم به مناسبت ۲۲ بهمن نوشت: حسن روحانی رئیس جمهور ایران تاکید کرد که مردم ایران آمریکا را به دلیل به کارگیری زبان تهدید، پشیمان خواهند کرد.

در همین راستا، پایگاه لبنانی العهد نوشت: راهپیمایی میلیونی مردم ایران به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی در تهران و شهرهای مختلف این کشور آغاز شده است.

پایگاه العهد در ادامه آورده است: ایرانی ها در راهپیمایی های گسترده به مناسبت پیروزی انقلاب، به اظهارات «ترامپ» (رئیس جمهور آمریکا) پاسخ دادند.

العهد لبنان به نقل از حسن روحانی رئیس جمهور ایران نوشت: انقلاب ما، متعلق به تمام مذاهب و جریان های اسلامی و همچنین مردم ایران و تمام نسل ها است.

شبکه لبنانی المنار نیز در خبری اعلام کرد که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، میلیون ها نفر از مردم ایران در شهرهای مختلف راهپیمایی کردند.

المنار لبنان در ادامه ضمن پوشش سخنان رئیس جمهور کشورمان گزارش داد: حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی به مناسبت سالگرد انقلاب تصریح کرد که انقلاب ما در تمامی بخش های زندگی و سیاستمان ریشه دارد.

شبکه کُردی روداو نیز در گزارشی از آغاز راهپیمایی میلیونی مردم ایران در سالگرد انقلاب اسلامی خبر داد.

شبکه الغدیر عراق نیز اعلام کرد: در سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، راهپیمایی میلیونی در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار شد.

شبکه الغدیر عراق در ادامه به پوشش سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور ایران به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب را به صورت مستقیم و زنده پرداخت.

شبکه سوریا الوطن نیز در این باره عنوان کرد: در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، راهپیمایی گسترده ای در تهران برگزار شد. همچنین سردار «سلیمانی» (فرمانده سپاه قدس ایران) نیز در این راهپیمایی حضور یافت.

شبکه سوریا الوطن در ادامه سخنان رئیس جمهور ایران را بدین صورت بازتاب داد؛ حسن روحانی: وظیفه ما در قبال انقلاب، ساخت کشورمان به دور از تنش ها و بحران ها است.

الاهرام مصر نیز اعلام کرد: راهپیمایی میلیونی مردم ایران در تهران و شهرهای مختلف این کشور، به مناسبت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد و مردم شعار اصلی خود یعنی «مرگ برآمریکا» را سر دادند.

القدس العربی نیز نوشت: حسن روحانی رئیس جمهور ایران تاکید کرد که مردم ایران آمریکا را به دلیل به کارگیری زبان تهدید، پشیمان خواهند کرد.

شبکه لبنانی المیادین نیز اعلام کرد: «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران به مناسبت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حال سخنرانی است.

شبکه عراقی سومریه نیوز هم در گزارشی تصریح کرد: به مناسبت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، راهپیمایی های گسترده ای در ایران برگزار شد.

شبکه الجدید هم ضمن بازتاب راهپیمایی مردم، به پوشش سخنرانی رئیس جمهور کشورمان پرداخت و به نقل از حسن روحانی نوشت: ایرانی ها کاری خواهند کرد که واشنگتن از به کارگیری زبان تهدید پشیمان شود.

شبکه لبنان ۲۴ نیز گزارش داد: حسن روحانی رئیس جمهور ایران قول داد که ایرانی های آمریکا را به دلیل استفاده از زبان تهدید، پشیمان خواهند کرد.

خبرگزاری آناتولی ترکیه نیز ضمن پوشش مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به نقل از حسن روحانی رئیس جمهور ایران گزارش داد: زبان تهدید را از آمریکا نمی پذیریم و آن ها را به خاطر این نوع ادبیات پشیمان خواهیم کرد.

روزنامه الأنباء نیز نوشت: حسن روحانی رئیس جمهور ایران تاکید کرد که ایرانی ها واشنگتن را به دلیل زبان تهدید پشیمان می کنند.

روزنامه النهار هم در همین رابطه به بازتاب این بخش از سخنان رئیس جمهورایران پرداخت و به نقل از حسن روحانی نوشت: مردم ایران، آمریکایی ها را به دلیل به کارگیری زبان تهدید پشیمان خواهند کرد.

النشره لبنان نیز به پوشش راهپیمایی ۲۲ بهمن پرداخت و نوشت: حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این مراسم تاکید کرد که مشارکت میلیونی مردم ایران در این راهپیمایی، پاسخی آشکار و صریح به سیاست های دولت جدید آمریکا و تصمیم های ضدایرانی اش است. مردم ایران، آمریکایی ها را به دلیل به کارگیری زبان تهدید پشیمان خواهند کرد.

آسوشیتدپرس در گزارش خود از راهپیمایی ۲۲ بهمن نوشت: صدها هزار ایرانی صبح امروز با سر دادن شعار، مراسم بزرگداشت سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور را آغاز کردند.

راهپیمایی ها در تهران از نخستین ساعات امروز و با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی آغاز شد.

این در حالی است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به تازگی جنگی لفظی علیه ایران به راه انداخته و گفته است که ایران را تحت نظر دارد.

راهپیمایان در تهران به سمت میدان «آزادی» در حرکت هستند و قرار است «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران به مناسبت سی و هشتمین سالروز انقلاب اسلامی در این کشور برای مردم سخنرانی کند.

رسانه صهیونیستی هاآرتص نیز نوشت: صدها هزار ایرانی از نخستین ساعات صبح امروز برای شرکت در راهپیمایی سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور به خیابان ها آمدند و در جریان این راهپیمایی ها، شعارهای خود علیه آمریکا و اسرائیل را فریاد زدند.

این رسانه در ادامه اعلام کرد: این راهپیمایی در حالی برگزار شد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا اخیرا در واکنش به انجام آزمایش موشکی در ایران، جنگی لفظی را علیه این کشور به راه انداخت و گفت که ایران را زیر نظر دارد.شماری از شرکت کنندگان در راهپیمایی سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران با در دست داشتن پلاکارد و پارچه هایی که روی آن ها شعارهای انقلابی نوشته شده بود، در خیابان «انقلاب» تهران به راه افتادند.شمار دیگری از شرکت کنندگان در راهپیمایی نیز پرچم آمریکا و نیز تصاویری از ترامپ و نیز «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا را روی زمین انداختند و آن را پایمال کردند.

الجزیره نیز گزارش داد: هزاران ایرانی از نخستین ساعات صبح امروز به خیابان ها آمدند و با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا و اسرائیل، مراسم بزرگداشت سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور را آغاز کردند.

خبرنگار الجزیره اعلام کرد که بسیاری از جوانانی که در راهپیمایی سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران شرکت کرده اند، صرف نظر از جهت گیری های سیاسی، اعلام کردند که برای دفاع از ایران آماده انجام هر اقدامی هستند.

شبکه آمریکایی سی ان ان، گزارش داد: به نظر می رسد تظاهرات امروز بزرگتر از سال های قبل باشد و دلیل آن نیز دعوت «آیت الله خامنه ای» رهبر ایران، برای حضور در راهپیمایی و پاسخ به ترامپ است.

بر اساس اعلام سی ان ان: در تظاهرات امروز پلاکاردهای ضد ترامپ و اینکه ترامپ چهره واقعی آمریکایی را به جهانیان معلوم ساخت در دست راهپیمایان دیده می شود.

رویترز نیز گزارش داد: صدها هزار ایرانی از نخستین ساعات صبح امروز برای شرکت در راهپیمایی سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور به خیابان ها آمدند. شرکت کنندگان در راهپیمایی سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران شعارهایی علیه آمریکا و اسرائیل سر دادند.

رسانه آمریکایی واشنگتن پست نیز نوشت: هزاران ایرانی از نخستین ساعات صبح امروز در حالی در راهپیمایی سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور به خیابان ها آمدند که مقام های ایرانی و آمریکایی اخیرا درگیری لفظی با یکدیگر داشته اند. شرکت کنندگان در راهپیمایی سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران شعارهایی علیه آمریکا و اسرائیل سر دادند. سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در حالی برگزار شد که «دونالد ترامپ» در واکنش به آزمایش موشکی در ایران، گفت که اقدامات این کشور را تحت نظر دارد.