شکوه اقتدار و حضور در فجر ۳۸ / مردم زنجان حماسه خلق کردند

خبرگزاری مهر-گروه استانها: امروز مردم زنجان بازهم آمدند بگویند که تنها و تنها برای اقتدار نظام و سربلندی ایران و ایرانی و تبعیت از فرآمین مقام معظظم رهبری در عرصه حاضر شده اند.

مردم شهر شعور و شعور حسینی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا سال گذشته مسیر خیابان انقلاب تا میدان انقلاب و امامزاده سیدابراهیم(ع) و میدان آزادی این شهر راهپیمایی می پرداختنند امسال برای نخستین بار راهپیمایی انقلاب را در مسیر دیگری برگزار کردند و آمده اند بگویند که کاری با سیاسی بازی برخی ها ندارند و تنها برای اثبات پشتیبانی از نظام و تبعیت از ولایت فقیه به صحنه آمده اند.

ولی با این وجود مردم زنجان آمدند تا ثابت کنند برای آنها فرد یا گروه یا جریان خاص سیاسی مطرح نیست بلکه آنها به پای انقلابی ایستاده اند که ناخدای توانمند و مدبر آن را هدایت می کند و آنها برای اقتدار و عزت ایران اسلامی و پشتیبانی از نظام ذره ای از پشتیبانی از نظام دست بر نخواهند داشت.

آری امروز مردم استان زنجان در گوشه گوشه این استان آمده اند تا غریو آزادی و اقتدار ملتی را فریاد بزنند که ۳۸ سال ایستاده گی و ایثار سند افتخار آنها است، ملتی که با وجود همه کاستی و ناملایمان و تهدیدات در زیر موشک باران ها طی ۳۸ سال امده اند تا نگذارند خط انقلاب منحرف شود، ملتی که اثبات حقانیت اقتدار یک کلت را فریاد می زنند و می گویند که ایستاده اند تا طومار ظلم و ستم را از جهان برچیدند.

امروز ایران اسلامی مقتدرتر از همیشه به قله ای از شکوه از عزت و پیشرفت دست یافته و همه این پیشرفت ها مدیون حضور ملتی است که مام وطن را همواره فریاد زند و چه باشکوه پای همه چیز انقلاب ایستاده اند تا این انقلاب به سن میانسالی برسد.

این عشق است که مردم را در این سرما و هوای برفی به خیابان ها کشانده و در حمایت از جمهوری اسلامی، ولی فقیه و آرمان های انقلاب اسلامی مشغول شعار دادن هستند.

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امروز پای در ۳۹ سالگی گذست، چه زود و چه باشکوه ۳۸ سال طی شد، ۳۸ سالی که ملت ایران پای انقلاب و آرمان های انقلاب ایستاده اند تا با حضورشان تدوام و اقتدار نظام را بیمه کنند و امروز با حضورشان بیمه انقلاب را تمدید کردند.

بارش برف و سردی هوا هم امروز نتوانسته مانعی برای حضور مردم زنجان در جشن ملی اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود و همه آمده اند وفاداری خود را به آرامان های امام خیمنی(ره) و اهداف و ارزش های نظام و تبعیت از مقام معظم رهبری را به جهانیان نشان دهند و اثبات کنند که همواره پشتیبان نظام اسلامی هستند که ۳۸ سال قبل نهال آن را به دست خود کاشتند.

جمعیت عظیم از مسیرهای مختلف به سمت میدان قائم درحال حرکت و در تلاش برای پیوستن به صفوف مردمی راهپیمایان هستند و هر لحظه به جمع شرکت کنندگان در راهپیمایی افزوده می شود.

و این ملت چه خون برای لحظه لحظه اقتدار و عزت و حفظ این نظام داه اند و چه خون دلها خورده اند تا امروز در جشن ۳۹ سالگری انقلاب اسلامی ایران هم صدا با هم فریاد عزت و سرافزاری سردهند و در اقمت اقتدارش فریاد الله اکبر سر دهند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: ۲۲ بهمن ماه یادآور عزت، شکوه، مقاومت و تجلی مردم سالاری دینی و حماسه‌سازی مردمی است.

صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن ماه، گفت: مردم استان زنجان انقلابی و ولایی هستند و همیشه در صحنه های مختلف بودند و حضور بسیار پویایی را داشتند و مقطع فعلی هم برای پاسداشت و گرامیداشت خون شهداء در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه حضور فعالی دارند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه قدرت و اقتدار ایران را به جهانیان نشان می دهد، افزود: دشمن شناسی، بصیرت افزایی، استکبار ستیزی شاخصه های مکتب فکری امام خمینی (ره) است و ۲۲ بهمن ماه بهترین فرصت است تا بصیرت خود را به دشمنان نشان بدهیم.

همچنین معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر به راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه اشاره کردو گفت: در این روز مردم ولایی زنجان با حضور گسترده خود اقتدار و عزت نظام جمهوری اسلامی ایران را به دشمنان نشان می دهند.

سید بیوک موسوی اظهارکرد: مردم زنجان با حضور گسترده خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه انسجام وحدت ملی خود را به استکبارو یاوه گویان نشان دادند.

وی ادامه داد: دشمن امروز نگاه خاصی به ملت ایران دارد و ملت ایران با حضور پر شور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه بصیرت خود را به استکبار و یاوه گویان نشان دادند.

در این رهگذر نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم زنجان باردیگر حماسه ای بی نظیر و باشکوه از اقتدار و عزت خلق کردند و ثابت کردند که همواره پشیتبان نظام مقدس جمهوری اسلامی و گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند.

فریدون احمدی با اشاره به راهپیمایی باشکوه مردم در ۲۲ بهمن ماه، افزود: این روز تجدید میثاق با انقلاب و نظام و آرمانهای انقلاب و امام شهیدان است.

وی مردم را صاحبان اصلی نظام عنوان کرد و ادامه داد:مردم همچنان پشتوانه انقلاب هستند و در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن ثابت می کنند که خسته نشده اند و انقلاب با بالندگی به مسیر خود ادامه می دهد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: صاحب اصلی نظام و انقلاب مردم است و نظام مال مردم است تا زمانی که مردم پشت رهبری هستند نظام هیچ آسیبی نخواهد دید.

احمدی با بیان اینکه با بیان اینکه ۲۲ بهمن یکی از روزهای مهم و حساس در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است، تاکید کرد: تا زمانیکه مردم پشتوانه نظام هستند این انقلاب و نظام آسیب نمی بیند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم با حضور گسترده خود را راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد که همچنان پشتیبان نظام هستند و به نظام و آرمان های نظام وفادارند، گفت: ملت ایران در هر برهه ای از مقاطع حساس سیاسی و اجتماعی وظایف خود را به خوبی انجام داده اند.

و امروز زنجانی ها با شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» انزجار خود را از استکبار جهانی فریاد می زنند تا هرگز فریب آمریکا را نخواهند خورد و خوی استکباری آمریکا را می شناسند.