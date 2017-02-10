انقلاب اسلامی از درون حوزه های علمیه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور، حجت الاسلام والمسلمین محمودرضا جمشیدی در جمع معاونان ومسئولان حوزه های علمیه خواهران انقلاب اسلامی ایران را مولود حوزه های علمیه برشمرد و حفظ و حراست از آرمان های نظام را از وظایف مهم عالمان دینی و حوزه های علمیه عنوان کرد.

وی افزود: حوزه های علمیه هیچ وقت نسبت به سرنوشت انقلاب اسلامی بی‌تفاوت نبوده اند و نخواهند بود و همواره پشتیان و حامی انقلاب اسلامی هستند و هر زمانی که این نهضت الهی نیاز به کمک داشته است حوزه های علمیه به میدان آمده‌اند.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با تاکید بر حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: نعمت بزرگ انقلاب اسلامی امتداد راه انبیا الهی است.

جمشیدی تاکید کرد: انقلاب اسلامی به دنبال تحقق ارزش های الهی است و به همین خاطر دشمنی استکبار جهانی با این انقلاب از روزهای ابتدایی نهضت تا امروز ادامه داشته و همچنان نیز ادامه خواهد داشت.

وی شعار مرگ بر آمریکا را تجلی مفهوم توحید عنوان کرد و گفت: استکبار جهانی نمی‌تواند برای خود رقیبی متصور شود لذا برای جلوگیری از پیشرفت کشورهای اسلامی همیشه در حال توطئه است.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور افزود: انقلاب اسلامی ایران تمکنی است که خداوند متعال در این برهه حساس به حوزه‌های علمیه داده است لذا باید از این تمکن و نعمت بزرگی که خدواند به ما هدیه داده است به بهترین شکل استفاده کنیم.

جمشدی با اشاره به اینکه تلاش های زیادی برای پیروزی انقلاب اسلامی ایرانی انجام شده است، خاطرنشان کرد: بسیاری از بزرگان و مردم در این راه شهید و شکنجه شدند بنابراین ما باید به سهم خودمان برای ماندگاری این نهضت تلاش کنیم.