حضور پرشور نسل چهارم انقلاب/ ما همه مطیع امر رهبریم

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: اگرچه بارش باران در صبح ۲۲ بهمن، بر سرمای شهر رشت افزوده است اما حضور نوجوانان و جوانان در راهپیمایی این روز بزرگ، گرمابخش راهپیمایی ۲۲ بهمن در این شهر است.

از نخستین ساعات آغاز راهپیمایی در خیابان های رشت که از مسیرهای مختلف به سمت مصلای این شهر می روند، نوجوانان و جوانان با روحیه شاد و مصمم در خیابان ها حضور یافته اند.

حضور پررنگ جوانانی که با الهام از نسل اول انقلاب، خیابان های شهر را خالی نگذاشته اند و در روز پیروزی انقلاب اسلامی که حاصل خون همسن و سال هایشان در دهه های ۴۰، ۵۰ و ۶۰ است، با مشت های گره شده و لب های خندان و روحیه شاد و سرزنده در جشن انقلاب شرکت کرده اند.

زهرا میرزاپور دانش آموز کلاس نهم است. وقتی با وی از دلیل حضورش در راهپیمایی ۲۲ بهمن صحبت می کنم به خبرنگار مهر می گوید: این روز، روز جشن و شادی است و من و دوستانم با حضور در این جشن خواستیم که با مردم در شادی هایشان شریک باشیم.

وی می افزاید: اگرچه تجربه حضور در انقلاب را نداشته ام اما شنیدن خاطرات پدر و مادرم از روزهای انقلابی سال های ۵۶ و ۵۷ و برق شادی که در هنگام پخش تصاویر هیجان انگیز آن سال ها از تلویزیون در چشم هایشان می بینم به من اطمینان می دهد که باید نقش خود را در تداوم این انقلاب به جا بیاورم.

زهرا اگرچه نوجوانی ۱۴ ساله است اما آرمان هایی بزرگ برای کشورش دارد و می گوید: درس خواندن و مراتب پیشرفت میهن را فراهم کردن، رسالت امروز من و همکلاسی هایم است تا در عرصه علم و دانش، اهداف انقلاب اسلامی را محقق کنیم.

حسین سالاری شهروند نوجوان دیگری است که با در دست داشتن پلاکاردی که بر روی آن نوشته «ترامپ هم هیچ غلطی نمی تواند بکند» در میان جمعیت راهپیمایان حضور پیدا کرده است.

او درباره سیاست های امریکا نسبت به مسلمانان به خبرنگار مهر می گوید: ترامپ هم به فرموده مقام معظم رهبری نمایانگر سیاست های همیشگی خصمانه امریکا نسبت به ما است.

وی که دانش آموز سال آخر متوسطه دوم است می افزاید: در سخت ترین زمان ممکن پدران و مادران ما در مقابل سیاست های خصمانه امریکا مقاومت کردند و تحریم های سخت و جنایتکارانه این کشور را تحمل کردند حال وظیفه من و هم نسلی های من است که نسبت به سیاست های غلط امریکا اعتراض خود را نشان داده و مقاومت کنم.

حسین ادامه می دهد: آنچه مهم است اینکه کشورهایی که از درون تهی هستند و فاقد فرهنگ و اصالت و تاریخ در دنیا هستند از انسانیت، حضور پررنگ آرمان های انسانگرایانه دین اسلام می ترسند لذا نسبت به مسلمانان چنین سیاست های اشتباهی را اتخاذ می کنند.

وی تاکید می کند: حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن به فرمان مقام معظم رهبری برای تو دهنی زدن به سیاستمدارانی همچون ترامپ است که فاقد هرگونه شناخت نسبت به دین مبین اسلام و خصوصیت های صلح گرایانه مردم همیشه صلح طلب ایران است.

ثنا رشیدزاده نیز که ۱۳ سال سن دارد به همراه مادرش در این راهپیمایی حضور یافته است.

وی درباره دلیل حضورش در این راهپیمایی به خبرنگار مهر می گوید: پدر یکی از همکلاسی هایم جزو مدافعان حرم است و احساس مسئولیتی را که وی برای دفاع از کشور در خارج از مرزها احساس می کند، وظیفه مارا در داخل کشور چندین برابر می کند.

ثنا ادامه می دهد: ما شهدای زیادی در راه حفاظت از انقلاب و کشورمان داده ایم و همین موضوع به ما نسل چهارم انقلاب تأکید می کند که باید حافظ آرمان ها و اهداف انقلاب بوده و با اطاعت از رهبر، پرچم انقلاب را از دستان پدران خود تحویل گرفته و به دست صاحب اصلی انقلاب برسانیم.