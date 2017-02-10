ندای لبیک به رهبری در مرکزی طنین اندازشد/حضور پرشور مردم در فجر۳۸

به گزارش خبرنگار مهر، اقشار مختلف مردم مومن و ولایتمدار ۱۵۰ نقطه استان مرکزی صبح جمعه از پیر و جوان، زن و مرد، با حضور گسترده خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، یک بار دیگر وفاداری به رهبر معظم انقلاب و آرمان های امام راحل و پشتیبانی از ولایت فقیه را به نمایش گذاشتند و حتی بارش برف و باران و سرمای هوا نیز نتوانست از این حضور گرم و پرشور جلوگیری کند.

گروه های مختلف مردم در شهرهای استان مرکزی با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی و همچنین کاغذ نوشته هایی، پیام خود را به گوش جهانیان و دشمنان نظام اسلامی رساندند و حمایت خود را از نظام مقدس اسلامی با صدای بلند اعلام کردند.

در راهپیمایی ۲۲ بهمن استان مرکزی حضور جوانانی که در زمان شکل گیری انقلاب حضور نداشتند اما در پشتیبانی از نظام و انقلاب اثرگذار هستند چشمگیر بود و برخی نیز با در دست داشتن پرچم ایران اسلامی و بنرهای حاوی فرمایشات رهبر معظم انقلاب، پیام خود را رساندند.

امروز نوای شعارهای « خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست »، «خامنه ای خمینی دیگر است، ولایتش ولایت حیدر است» و « فرمانده کل قوا خامنه ای، حافظ خون شهدا خامنه ای» در جای جای استان مرکزی پیچید و مردم وفاداری و اطاعت خود از رهبر معظم انقلاب اسلامی را اعلام کردند.

یکی از جوانان شرکت کننده در این راهپیمایی گفت: امسال نیز مانند سال های قبل مردم با حضور گسترده در راهپیمایی مشتی محکم بر دهان آمریکا و استکبار جهانی زدند.

وی هدف خود از حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن را تجدید میثاق با امام راحل، شهدا و رهبری عنوان کرد و ادامه داد: مردم با حضور خود پیام استکبارستیزی ملت ایران را به گوش جهانیان می رسانند.

یک دیگر از شرکت کنندگان راهپیمایی نیز خاطرنشان ساخت: دشمن با مشاهده این صحنه ها دچار یاس می شود چرا که می داند روحیه ایثارگری در ملت ایران جاری است و قاطعانه در برابر دشمن ایستادگی می کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از آنجا که دشمن همواره درصدد دسیسه چینی و ضربه زدن به نظام اسلامی است بنابراین کاملا اتفاقات را رصد می کند و به همین دلیل روز ۲۲بهمن نیز برای دشمنان نظام روز مهمی است تا پشتیبانی ملت ایران را از انقلاب ارزیابی کنند.

وی افزود: در واقع برپایی باشکوه این راهپیمایی پاسخی سخت و کوبنده به دشمنان نظام اسلامی است که همچون تیری قلب آنها را نشانه می گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان کرد: راهپیمایی ۲۲بهمن تجلی تجدید میثاق ملت ایران با آرمان های بنیان گذار انقلاب اسلامی و پایبندی به اهداف اصیل انقلاب است.

حجت الاسلام قربانپور تصریح کرد: راهپیمایی ۲۲بهمن فرصتی برای تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب است که باید از این فرصت استفاده کرده و ولایتمداری و پایبندی خود را به ولایت فقیه، به اثبات برسانیم.

وی گفت: انقلاب اسلامی با محور قرار دادن ارزش ها و اصول مترقی اسلام و طرح اسلام به عنوان الگویی حکومتی که می تواند سعادت مادی و معنوی بشر را تامین کند، فرهنگ غربی را به چالش کشیده است.

وی خاطرنشان ساخت: امروز استکبار جهانی تمام سعی و تلاش خود را به کار بسته تا از تبدیل شدن انقلاب اسلامی به الگویی مترقی و پیشرفته برای سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی جلوگیری کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: دشمن تلاش دارد وانمود کند تنها راه پیشرفت و توسعه در قالب فرهنگ غرب ممکن است اما حضور مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن و حمایت آنها از ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی، این برنامه دشمن را نیز بی اثر می کند.

حجت الاسلام قربانپور ادامه داد: نظام اسلامی همواره از پشتوانه مردمی برخوردار بوده است و این پشتوانه مردمی بیانگر عزم و اراده مردم و مسئولان نظام برای ساختن کشوری مترقی و توسعه یافته بر مبنای احکام اسلامی است.

وی با بیان اینکه حفظ ارزش‌های نظام اسلامی یک تکلیف است، تاکید کرد: همه باید ضمن حفظ وحدت و اتصال آن به اصل ولایت فقیه، پشتیبان این اصل باشیم و بدانیم اگر اعتباری داریم به دلیل تعلق ما به دین، پیروی از ولایت فقیه و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

همچنین در مسیر راهپیمایی بسته های فرهنگی با موضوع آشنایی بیشتر با دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، استکبارشناسی و استکبارستیزی در میان مردم توزیع شد و در پایان این راهپیمایی نیز قطعنامه ای ۱۰ بندی قرائت شد که با ندای الله اکبر شرکت کنندگان تائید شد.