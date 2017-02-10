توافق هسته ای روسیه و آمریکا توافق بدی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» و «ولادیمیر پوتین» روسای جمهوری آمریکا و روسیه، در نخستین تماس تلفنی بعد از آغاز به کار ترامپ، با یکدیگر گفتگو کردند.
ترامپ در این گفتگو، توافق هستهای دولت باراک اوباما با مسکو درباره محدودیت استقرار کلاهکهای هستهای را توافقی بد توصیف کرد.
بر اساس پیمانی که حدود شش سال پیش بین دولتهای وقت آمریکا و روسیه به امضا رسید، دو طرف میبایست ظرف هفت سال شمار کلاهکهای هسته ای فعال خود را تا ۳۰ درصد کاهش دهند.
ترامپ پیشتر خواستار تقویت زرادخانه هستهای واشینگتن شده بود.
شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، تماس اخیر بین رهبران روسیه و آمریکا را گفتگویی خصوصی خوانده و وعده داده است که متن این گفتوگو به زودی منتشر خواهد شد.
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