انقلاب اسلامی ایران جنبش های آزادی بخشی را در سراسر دنیا رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آوا»، همزمان با سی‌وهشتمین سالروز پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه مراسم تجلیل و بزرگداشتی در سفارت ایران در کابل و با حضور «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان برگزار شد.

عبدالله ضمن تبریک سی‌وهشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به مردم ایران گفت که انقلاب ایران تاثیر ماندگار در اوضاع منطقه و فراتر از منطقه داشت و جنبش های آزادی بخشی را در سراسر دنیا رقم زد.

رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان از انقلاب اسلامی به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ یاد کرد و گفت که این انقلاب باعث شد تا امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور با اعتبار در منطقه و در مناسبات بین المللی ظهور کند.

وی با اشاره به روابط بین افغانستان و ایران گفت که اشتراکات تمدنی، فرهنگی، تاریخی و دینی باعث شد که امروز بعد از گذشت ۳۸ سال روابط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان هم‌چنان از قوت و قدرت برخوردار باشد.

وی همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران، با حمایت از جهاد برحق مردم افغانستان در زمان جهاد و حمایت از مقابله با تروریسم بین‌المللی به عنوان یک کشور انگشت شمار در زمان مقاومت همیشه دوستی خود را نسبت به افغانستان ثابت کرده‌است.