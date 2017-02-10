حرم مطهر رضوی سیاه پوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین باشکوه تعویض پرچم گنبد مطهر رضوی و اذن عزا، در آستانه ایام حزن و عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور خیل عظیم عاشقان حسینی در حرم مطهر حضرت ثامن‌الحجج (ع) و در روزهای پایانی ایام الله دهه فجر برگزار شد.

تلاقی جشن انقلاب و بیعت ملت با امام امت، با شروع فاطمیه اول برای مردم مشهد یادآور جانفشانی‌های شهدای عزیز انقلاب است که با تأسی از بانوی دو عالم، برای اثبات دین اسلام، ولایت و امامت و مبارزه با طاغوت جان خود را فدا کردند و نگذاشتند لشکریان شیطان با نقشه‌های شوم خود دین اسلام به فراموشی بسپارند.

روزهای پایانی ایام الله دهه فجر، با آغاز فاطمیه اول و شهادت حضرت صدیقه طاهره (س)، مصادف است و مردم مشهد در کنار برگزاری جشن‌های دهه فجر و گرامیداشت نام و خاطره شهدای انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی و معمار کببیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره)، خود را برای برگزاری مراسم عزاداری فاطمیه اول آماده می‌کنند.

بر همین اساس پرچم گنبد حرم مطهر رضوی تعویض و جای جای صحن و سرای حضرت رضا(ع) نیز با کتیبه های عزا و پارچه های مشکی، پوشیده شد.

همچنین ویژه برنامه های عزاداری در ساعات گوناگون شبانه روز در حرم مطهر رضوی برگزار می شود که از مهمترین این برنامه‌ها، می توان به برگزاری محفلی با عنوان «فجر فاطمی» هر شب پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در رواق بزرگ امام خمینی (ره) اشاره کرد.

این مراسم با سخنرانی خطبای برجسته و مدیحه سرایی و مرثیه خوانی در سوگ حضرت فاطمه زهرا (س) و روایت حماسه بزرگ انقلاب اسلامی همراه است.