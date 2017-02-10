ملت ایران از هیچ کس جزء خدا نمی ترسد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری امروز در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در ایلام اظهار داشت: انقلاب اسلامی با امداد الهی به پیروزی رسید و امام خمینی(ره) یک هدیه الهی بود.

وی بیان داشت: ترامپ دیوانه وار با دنیا صحبت می کند چراکه ملت ایران جز از خدا از هیچ کس نمی ترسد.

وی عنوان کرد: ترامپ یک آدم غیرمتعادل و غیرمتعارف است و با کشورها سر جنگ دارد، ملت ایران نه از آمریکا و نه هیچ مستکبری نمی ترسد و تنها از خدا می ترسد.

آیت الله حسینی بوشهری اظهار کرد: انقلاب اسلامی با امداد غیبی الهی به پیروزی رسید بطوریکه نقش مردم و اراده آنها در این پیروزی با توجه به تأکیدات قرآن کریم بخوبی نمایان است.

عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: عامل دومی که باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد وابسته نبودن به بلوک شرق و غرب بود بطوریکه تنها شعار این انقلاب، جمهوری اسلامی بوده است و نه به شرق مارکسیستی و نه به غرب کاپیتالیستی وابسته نبود.

نماینده مجلس خبرگان رهبری سومین عامل پیروزی انقلاب اسلامی را رهبری شایسته عنوان کرد و اضافه کرد: امام خمینی(ره) یک هدیه و تحفه الهی بود که مردمی بودن امام راحل برای همگان زبانزد است.

وی افزود: ۳۸ سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی می گذرد و پرسشهایی در ذهن ما بوجود آمده است که عوامل پیروزی انقلاب اسلامی و وجه تمایز آن با سایر انقلاب ها چه بوده است.

آیت الله حسینی بوشهری اضافه کرد: نباید کاری کرد که مردم از انقلاب سرخورده شوند، به طور مثال اختلاس و فیش های نجومی مایه نگرانی است.

وی تصریح کرد: مردم همیشه در صحنه و بیدار انتظار دارند مسئولان به وضعیت معیشتی رسیدگی کنند و تبعیض ها در جامعه باید زدوده شود.