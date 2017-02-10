مردمی بودن نخستین ویژگی انقلاب اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شاهرود پس از راهپیمایی ۲۲بهمن به میزبانی حسینیه اعظم مدرسه قلعه این شهر بیان داشت: ماهیت انقلاب ما، که آن را متفاوت و شاخص کرده و با دیگر انقلاب‌های جهانی قابل قیاس نیست در چند شاخصه خلاصه می‌شود که نخستین آن‌ها مردمی بودن انقلاب است و شاید برخی بگویند که دیگر انقلاب‌ها نیز مردم درصحنه بودند اما تعلق به مردم داشتن متفاوت از مردمی بودن است چون انقلاب کبیر فرانسه و یا روسیه متعلق به یک قشر از مردم اعم از کارگری و دهقانان و ... بود اما انقلاب اسلامی ایران متعلق به تمام آحاد جامعه محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه انقلاب ملت ایران، پرچم حکومت اسلامی را بعد از یک هزار و ۴۰۰سال در ایران برافراشته کرد، ابراز داشت: بعد از ۳۸ سال عمر بابرکت انقلاب اسلامی، امروز آرمان‌های انقلابی در تمام دنیا سیطره یافته و نه‌تنها کشورهای منطقه بلکه تمام آزادگان جهان از آن الهام گرفته‌اند.

همه مردم به‌نوعی در انقلاب ایران سهیم بودند

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی گفت: در انقلاب اسلامی ایران، کارگر، سیاسی، شهروند، گروه‌های مختلف با تفکرات سیاسی، زن، مرد، نانوا، دانشجو و ... همه به‌نوعی در آن سهیم بودند لذا این معنای مردمی بودن انقلاب ایران است لیکن باید گفت انقلابی را در دنیا نمی‌توان یافت که این حجم مشارکت مردمی را به خود دیده باشد.

حسینی شاهرودی دومین ویژگی انقلاب ایران را برآمدن از دیانت و فطرت الهی مردم و اسلام دانست و تأکید داشت: انقلاب اسلامی بر اساس یک تفکر و یا تئوری توسط یک شخص خاص شکل نگرفته که آن را ساخته و بافته دست بشر دانست لیکن انقلاب ما برخاسته از دیانت، تدین، فطرت الهی و دین مبین اسلام بود که این ویژگی نیز در بین تمام انقلاب‌های دنیا بی‌سابقه است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران، یک انقلاب دینی است و امروز پس از یک هزار و ۴۰۰سال شخصیتی بزرگوار مانند امام راحل(ره) تلنگری می‌زند و تذکری می‌گوید و فطرت انسان‌ها را بیدار می‌کند تا به‌سوی فطرت الهی اصلی‌شان متصل شوند و روحیه ظلم‌ستیزی، عدالت‌خواهی و همبستگی و وحدت رابین مردم ترویج می‌دهد لذا انقلاب اسلامی در این قالب شکل می‌گیرد و امروز پس از ۳۸سال، همه می‌دانند که از چه پیچ‌وخم‌هایی گذشت تا امروز به اینجا رسیده است.

ملت ایران، سرافراز و باصلابت در بین کشورهای منطقه و دنیا

عضو خانه ملت با یادآوری اینکه انقلاب ملت ایران به‌راحتی به پیروزی نرسید، گفت: در ابتدای امر، کوردلان منافق، ترور شخصیت‌ها، معاندان منافق، و پس‌ازآن جنگی که بر ما تحمیلی شد، همه و همه باهدف نابودی انقلاب ایران بود این روند حتی در دوران سازندگی نیز تداوم یافت و تا ملت ما خواستند مقداری از خرابه‌های کشور را آباد کنند، تحریم‌های ظالمانه به آنان تحمیل شد اما امروز چه می‌شود که پس‌ازاین پیچ‌وخم هنوز ملت ما سرافراز و ماندگار، باصلابت و امنیت در بین کشورهای منطقه و دنیا می‌درخشد؟ این عظمت انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) است.

حسینی شاهرودی بابیان اینکه دشمنان با تحریم‌ها و همچنین در مسائل خارجی و خاورمیانه و در کنار مرزها به دنبال تضعیف کردن ایران بزرگ هستند، ابراز داشت: این مسائل نه‌تنها انقلاب اسلامی را تضعیف نکرد بلکه ایستادگی مردم ما باعث ناامیدی دشمنان شد چراکه عظمت و اقتدار ایران اسلامی یک‌بار دیگر به رخ جهانیان کشیده شد تا بدانند این انقلاب متعلق به تمام مسلمانان و آزادی خواهان جهان است.

وی حرکت‌های آزادی‌بخش در کشورهای اسلامی را الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: در این جنبش‌ها دیده می‌شود که مردم حاضر در خیابان عکس‌های رهبری معظم انقلاب اسلامی را در دستانشان دارند و مقلد معظم له هستند لذا این امر به‌مثابه صدور انقلاب است همان‌طور که در نیجریه فردی به نام شیخ زکزاکی که تربیت‌یافته مکتب تشیع در حوزه علمیه قم است، ۲۵میلیون مسلمان شیعه را تربیت می‌کند و امروز این فرد در آفریقا سفیر انقلاب اسلامی ایران محسوب می‌شود لیکن باید به این انقلاب افتخار کرد.

شرق استان سمنان نیازمند حرکت جهادی مسئولان

نماینده مردم شاهرود و میامی با بیان اینکه حرکت جهادی برای شرق استان از سوی مدیران دیده نشده و ما باید خودمان مطالبه کنیم، ابراز داشت: فرودگاه شاهرود برای صادرات کالا و توسعه اقتصادی شهرستان با امکانات خود مردم ۲۵سال پیش ساخته شد که اگر دولت بخواهد نظیر آن را بسازد حداقل باید ۲۰میلیارد تومان هزینه کند.

حسینی شاهرودی با اشاره به ظرفیت های شرق استان سمنان در بخش کشاورزی تصریح کرد: وجود صنایع تبدیلی در این بخش باعث شد تا قیمت انگور از ۳۰۰تومان به یک هزار و ۳۰۰افزایش پیدا کرده و ۱۰۰میلیارد تومان افزایش درآمد را برای باغداران ایجاد کند و حال اگر محصولات به دیگر کشورها صادر شود رقم درآمدی شهرستان افزایش چشم گیر خواهد داشت و در این راستا ایجاد مرز هوایی به عنوان مطالبه ۲۵ساله مردم شاهرود یک ضرورت است.

وی با بیان اینکه در کشاورزی باید به دنبال تکمیل زنجیره های مزیت دار تولید باشیم، افزود: به روزمرگی دچار شدن خلاف تفکر انقلابی است، در حال حاضر در جنگ اقتصادی باید حضور پر قدرت داشته باشیم، نزدیک به ۴۰درصد از جمعیت شهرستان از طریق کشاورزی امرار معاش می کنند که باید آنها را از نظر تولید توانمند کنیم و اگر ژرف بنگریم کشاورزی علمی و مکانیزه صادرات محور در شاهرود پی ریزی نشده است.

احداث فروشگاه های زنجیره ای به اقتصاد مردم ضربه وارد می کند

نماینده مردم شاهرود و میامی با بیان اینکه سالهاست مسئولان لقب قطب کشاورزی را به شرق استان سمنان داده اند، اظهار داشت: باید ای این مسئولان پرسید که طی چند سال گذشته برای این قطب کشاورزی چه راهبردی پیشنهاد داده اید و استراتژی شما برای دو شهرستان میامی و شاهرود چیست؟ اما ما به این نتیجه رسیده ایم که باید خودمان مطالبه کنیم.

حسینی شاهرودی در ادامه تصریح کرد: احداث فروشگاه های زنجیره ای به اقتصاد مردم شهرستان ضربه وارد می کند چراکه پول این شرکت ها به تهران سرازیر می شود و معتقدیم که این پول باید در خود شهر هزینه شود.

وی افزود: سرمایه های عظیمی در شهرستان نهفته است که باید در مسیر توسعه اقتصادی آن به کار گرفته شود و در این راستا مجوز پایانه صادراتی گرفته شده است که باید تقویت شود.

در زمینه اقتصاد صنایع خرد و کوچک روستایی راهکار ارائه شود

نماینده مردم شاهرود و میامی همچنین اشاره ای نیز به کلیات برنامه ششم توسعه داشت و توضیح داد: رویکرد برنامه با محوریت اشتغال، اولویت توسعه روستاها در راستای جلوگیری از مهاجرت روستاییان، توسعه کشاورزی اشتغال‌زایی، ترمیم بافت روستایی و توسعه گردشگری آن است زیرا اقتصاد حتما نباید کلان باشد و باید در زمینه اقتصاد صنایع خرد و کوچک روستایی راهکار ارائه شود.

حسینی شاهرودی با اشاره به رشد هشت درصدی در حوزه اقتصادی کشور، گفت: نرخ تورم باید به ۷.۹درصد و نرخ بیکاری که ۱۲.۶ درصد باید به ۸.۶درصد کاهش پیدا کند و این در حالی است که هم اکنون نرخ بیکاری در شاهرود بالای ۲۰درصد است که در این بین افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ و کاهش جمعیت شاهرود را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه معتقدیم سهم یارانه باید در حوزه محرومان جامعه استفاده شود نه اقشار مرفه، افزود: در حوزه حقوق مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی نیز شاهد ۲۰درصد افزایش خواهیم بود.

جانمایی صحیح آزاد راه حرم تا حرم مهمترین دغدغه مردم شاهرود

نماینده مردم شاهرود و میامی با بیان اینکه در طرح جامع سلامت و تامین قیر رایگان و آسفالت معابر روستایی خدمات ارزنده ای به روستاها شد، ابراز داشت: طرح جامعه سلامت با تحت پوشش قرار دادن میلیون ها خانوار به افزایش سلامت جامعه روستایی کمک می کند و در سال جاری سهم قیر رایگان به چهار میلیون تن افزایش پیدا کرد تا در بهسازی معابر روستایی بتوانیم خدمت رسان مردم باشیم.

حسینی شاهرودی در ادامه به پروژه های سرمایه گذاری شاهرود نیز اشاره و تصریح کرد: معادن پتاس و مس طرود میلیاردها دلار ارزش دارد و در حال حاضر در حوزه ارتقا ناوگان ریلی طرح طبس به شاهرود و شاهرود به اینچه برون در دست بررسی قرار دارد و با تحقق آن به عنوان کریدور شمال به جنوب حجم مبادلات تجاری تا ۱۰برابر افزایش خواهد یافت.

وی افزود: جانمایی آزاد راه حرم تا حرم یکی از دغدغه های مردم شاهرود است و اجازه نخواهند داد نقشه کنونی اجرا شود چرا که از سالیان دور شاهرود میزبان زائرانی است که از اقصی نقاط کشور به مشهد سفر می کنند و ایجاد فاصله از این مسیری که زائران علی بن موسی الرضا (ع) را به مقصد می رساند هرگز اتفاق نخواهد افتاد.