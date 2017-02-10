ثبات و عدالت فرهنگی سیاست وزارت ارشاد است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا امیری صالحی ظهر جمعه در حاشیه مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در ساری با بیان اینکه چندین جشنواره ملی فرهنگی در کشور برگزار شده است اظهار داشت: بیش از ۲۰ میلیون نفر درگیر جشنواره بوده و شوق و نشاط در کشور ایجاد شده است و جوانان را به حوزه فرهنگی بازگشتند.

وی افزود: سیاست ثبات وآرامش را در حوزه فرهنگی اعلام کردیم و سیاست ما در سطح ملی ایجاد آرامش و و همدلی، اعتدال فرهنگ، عقلانیت و انسجام سیاست قطعی ارشاد است.

وی افزود: گفتمان فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتمان مقام معظم رهبری است و باید برای جوانان زمینه های نشاط قانونمند را فراهم کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشام اسلامی با بیان اینکه دولت یازدهم زمینی است گفت: هیچ گاه از مقدسات سوء اسفتاده نخواهیم کرد و دولت باور دارد که در حوزه معیشت و اشتغال باید کارهای زیادی انجام دهد و از اینرو در برنامه ششم، طرح های خوبی درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه تا رشد مطلوب هشت درصدی فاصله داریم گفت: امروز مسیر رشد به ۶.۸ درصد رسیده است.

صالحی امیری با عنوان اینکه جمهوری اسلامی محور امنیت در منطقه به شمار می رود گفت: امروز دنیا ناامین است و در این دنیای ناامین ایران اسلامی با تدابیر مقام معظم رهبری، از امنیت به سر می برد.

صالحی امیری تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر باید اختلاف بگذاریم و وحدت و یکدلی را سرلوحه کار قرار دهیم زیرا اختلاف به نفع مردم نیست.