برگزاری ۳۸امین سالروز پیروزی انقلاب در بحبوبه تنش با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، هزاران ایرانی از نخستین ساعات صبح امروز در حالی در راهپیمایی سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور به خیابان ها آمدند که مقام های ایرانی و آمریکایی اخیرا درگیری لفظی با یکدیگر داشته اند.
شرکت کنندگان در راهپیمایی سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی سر دادند.
سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در حالی برگزار شد که «دونالد ترامپ» در واکنش به آزمایش موشک در ایران، گفت که اقدامات این کشور را تحت نظر دارد.
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