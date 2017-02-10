مردم ایران پاسخ محکمی به تهدیدات دشمن دادند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری در حاشیه راهپیمایی امروز با تبریک یوم‌الله ۲۲ بهمن گفت: بحمدالله مردم بار دیگر با حضور گسترده خود حماسه آفریدند و حضور آنان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه امسال گسترده و پرشور بود. برابر آخرین اخبار و اطلاعاتی که از همکارانم دریافت کرده‌ام، مردم از همان ساعات اولیه حضور پرشوری در راهپیمایی داشتند و هم‌اکنون در حال اقامه نماز جمعه هستند.

وی افزود: حضور مردم در راهپیمایی امسال، تجدید میثاق و بیعت دوباره با آرمان‌های امام راحل، مقام معظم رهبری، انقلاب و نظام است و این حضور میلیونی، مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان داخلی و خارجی است.

سردار اشتری اظهار داشت: دشمنانی که مردم را تهدید می‌کنند و به گمان خود مردم حامی نظام نیستند، بیایند و این حضور گسترده و پرشور را از نزدیک مشاهده کنند. هر چقدر از عمر انقلاب بیشتر می‌گذرد، مردم به آرمان‌های نظام و انقلاب بیشتر پایبند می‌شوند. امیدواریم بتوانیم سرباز خوبی برای مقام معظم رهبری، نظام و کشور باشیم.

فرمانده ناجا در تشریح وضعیت امنیتی راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: خدا را شاکریم که راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال از نظر امنیتی بسیار مطلوب و در نظم و امنیت کامل برگزار شد.

وی گفت: انقلابی‌گری همان تعاریفی است که مقام معظم رهبری از این عبارت داشتند؛ یعنی ولایت‌مداری و دشمن‌ستیزی و وفاداری به نظام و آرمان‌های امام (ره) و انقلاب.

سردار اشتری خاطرنشان کرد: اینکه به دنبال رفع مشکلات مردم باشیم، به معنای انقلابی‌گری است و بحمدالله مردم ایران، مردمی انقلابی هستند.