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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۳

«ترامپ» و «اشرف غنی» تلفنی گفتگو کردند

«ترامپ» و «اشرف غنی» تلفنی گفتگو کردند

رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با همتای افغانستانی خود به بحث و گفتگو در مورد مسائل امنیتی افغانستان و منطقه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آوا»، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا طی تماس تلفنی با همتای افغانستانی خود به بحث و گفتگو در مورد مسائل امنیتی افغانستان و منطقه، مبارزه با تروریسم و کشورهای حامی آن و همچنین مسائل اقتصادی و توسعه ای پرداخت.

در این گفتگو دوطرف بر لزوم  مستحکم کردن پایه های همکاری دو کشور که بر اساس منافع و خطرات مشترک استوار است نیز تاکید کردند.

همچنین غنی گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از مرحله دشواری عبور کرده‌اند و نیروهای افغان در کنار نیروهای آمریکایی در برقراری امنیت و مبارزه با تروریسم سهم داشته‌اند.

ترامپ نیز گفت که موفقیت افغانستان و تلاش های این کشور در راستای مبارزه با تروریسم دولت و ملت هر دو کشور را به شرکای مهم تبدیل کرده است.

وی افزود: بزودی با رئیس جمهور افغانستان دیدار خواهد کرد و هر دو طرف نیز توافق کردند که تیم های کاری دو کشور روی مسائل بحث شده و دیدار روسای جمهور دو کشور کار کنند.

کد مطلب 3903145

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    نظرات

    • اسرافیلف IR ۰۲:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      اشرف غنی چقدر خوشتیپ شده

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