ملت ایران ثابت کرد بر سر آرمان‌ های انقلابی خود ایستاده‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی‌ زاده هاشمی ظهر جمعه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در بندرعباس، عنوان کرد: ملت ایران در ۲۲ بهمن ثابت کرد پیمانی شکست‌ ناپذیر با امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب و با نظام جمهوری اسلامی و خدمتگزاران ‌شان در عرصه‌ های مختلف دارد و بر سر آرمان‌های انقلابی خود ایستاده‌ است.

وی ۲۲ بهمن را یادآور از خودگذشتگی‌ ها و ایثار بی‌ پایان مردم ایران در راه ایستادگی و عزت ‌طلبی دانست و افزود: باید به طور مستمر به گذشته خویش نگاهی عمیق داشته باشیم و نسبت خودمان را با انقلاب بسنجیم و در مسیر خدمت به مردم دوچندان گام برداریم چون انقلاب اسلامی به راحتی به دست ما نرسیده و باید به مانند مجاهدتی که شهدا در راه دفاع از انقلاب اسلامی از خود نشان دادند، در مسیر کارآمدی و خدمت به مردم تلاش کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دمیدن در شیپور اختلافات را سبب خروج از مسیر اصلی انقلاب و امام و شهدا دانست و بیان داشت: ادامه حرکت انقلاب و رسیدن به اهداف انقلاب در سایه همدلی و دوری از اختلافات و پرهیز از تفرقه میسر است و هر کس که دلسوز این کشور و انقلاب و ارزش‌های انقلابی آن است باید از دامن زدن به اختلافات که مانع خدمت به مردم می‌شود، بپرهیزد.

قاضی ‌زاده هاشمی خاطرنشان کرد: وظیفه مسؤولان حرکت بر مدار رهبری و آرمان‌های انقلاب اسلامی و تلاش برای رفع مشکلات مردم است و در این راه باید به طور مستمر خودمان را ارزیابی کنیم.

وی گفت: باید به گذشته خودمان نگاهی عمیق و دقیق بیاندازیم و ببینیم که کجای تاریخ انقلاب از مسیر آرمان‌های انقلاب فاصله گرفته‌ایم و یا چه مسائلی باعث شده که ما دچار این فاصله شویم و لذا همه ما مسؤولان باید این آسیب‌شناسی را داشته و به آرمان‌های انقلابی نگاهی واقعی داشته باشیم و با اعتقاد قلبی برای خدمت به مردم گام برداریم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه انقلاب در سایه وحدت به پیروزی رسید و در سایه وحدت نیز ادامه مسیر خواهد داد، تصریح کرد: در سی و هشتمین بهار انقلاب اسلامی باید یاد و خاطره همه شهدا و امام شهدا و همه انقلابیون را گرامی بداریم و بر عهد خود با رهبر معظم انقلاب اسلامی پافشاری کنیم و بدانیم که ادامه راه انقلاب با تبعیت از رهبری میسر است.