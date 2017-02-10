حفظ یکدلی و وحدت بامحوریت رهبری نیاز ضروری جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دفتر امام جمعه ابهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه ابهر از حضور مقتدرانه و پرشکوه آحاد مردم شریف و ولایت‌مدار ایران اسلامی در راهپیمایی غرورآفرین و عزت‌بخش یوم‌الله ۲۲ بهمن قدردانی کرد و افزود: این مردم بار دیگر نشان دادند که این است آزادی‌خواه و استقلال‌طلب و همواره با ایستادگی و مقاومت سلحشورانه خویش تا پای جان به آرمان‌ها و فضایل ناب انقلاب اسلامی پایبند بوده و خواهند بود.

امام جمعه ابهر با اشاره به سالروز پیروزی بزرگ انقلاب اسلامی، گفت: این انقلاب با هیچ انقلاب و حکومتی قابل مقایسه نیست.

رحیمی با بیان اینکه از اول بعثت تاکنون انقلابی به این ماندگاری و به این بزرگی مردم دیده نشده است، افزود: چون در بعثت و بعد از آن، مردم پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) و اخلاق و کرامت و معجزات آن‌ها را مشاهده کردند ولی خیلی‌ها نتوانستند هدایت شوند اما مردم بزرگ ما در زمان غیبت که هیچ امام و پیامبری را ندیدند، به حرف و سخن ولی‌فقیه که بلندگوی اسلام ناب محمدی هستند، گوش فرا می‌دهند و بعد از ۳۸ سال پیروزی، با وجود این همه مشکلات، پیروزی انقلاب خود را جشن می‌گیرند.

امام جمعه ابهر افزود: این شکوه حضور که در لبیک به امام خامنه‌ای و در پاسخ به دریدگی‌های رئیس‌جمهور جدید و حراف آمریکا بود، اثبات کرد که این ملت، آزاده بوده و این آمریکای متکبر است که دستانش بسته است و این شیطان بزرگ است که با ضربه متقابل ملت ایران در منجلاب گیر کرده و به اضمحلال نهایی‌اش و تحقق شعار پرشور مرگ بر آمریکا نزدیک و نزدیک‌تر شده است.

رحیمی ادامه داد: این حضور ضمن تاکید بر اصل غیرقابل مصالحه و مذاکره بودن امنیت جمهوری اسلامی ایران، تداوم روند ارتقای توان موشکی و توسعه توانمندهای دفاعی را حق مردم ایران بر اساس حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد دانسته و هر گونه مداخله در این زمینه را نقض حقوق بین‌الملل و خارج از صلاحیت هر کشور و نهادی می‌داند.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از نکات بارز حماسه امروز، قدردانی از همه کسانی که مجاهدانه و خالصانه در تلاش برای خدمت به انقلاب و میهن هستند، بود، اظهار کرد: از همه دستگاه‌ها به‌ویژه دولت و مجلس می‌خواهیم با کوتاه کردن دست غارتگران بیت‌المال و مسدود کردن روزنه‌های تبعیض و رانت‌خواری، ضمن دوری از شعارزدگی، برای ارتقا و بهبود شرایط اقتصادی کشور گام‌های عملی، عینی و موثر بردارند.

امام جمعه ابهر افزود: امروز نیاز ضروری جامعه، حفظ یکدلی و وحدت با محوریت رهبری و زیر سایه ولایت است و بر هم زدن این وحدت و همدلی را یک تهدید و آسیب دانسته و از همه جناه‌ها و احزاب می‌خواهیم مواظب باشند در راستای خطوط دشمن قدم بر نداشته و قلم نزده و به ایجاد تفرقه و دو قطبی کردن جامعه دامن نزنند.

وی در ادامه به ایام شهادت حضرت فاطمه (س) اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از بزرگ‌ترین کارهای حضرت فاطمه (س) شرکت در مسایل سیاسی و دفاع از حریم ولایت بود. ایشان در این راستا از هیچ کوششی دریغ نکرد و با سخنان و اقدام و فریاد خود در زنده شدن مسئله ولایت تلاش کردند. حضرت زهرا (س) در اثبات حق و مقابله با انحراف در رهبری امت اسلامی از هیچ کوششی فروگذار نکردند و این امر را تکلیف خود می‌دانستند.