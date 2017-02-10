به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری ظهر جمعه در مراسم پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرکرد با اشاره به اینکه تخریب چهره واقعی اسلام از مهمترین اهداف امروز دشمنان است، اظهار داشت: دشمن از تمام توان خود استفاده کرده است تا چهره واقعی اسلام را تخریب کند و از گسترش آن جلوگیری کند.

وی عنوان کرد: ایجاد گروهک های تروریستی توسط دشمنان اسلام از جمله داعش از مهمترین اقدامات دشمن در راستای تخریب چهره اسلام است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: داعش با افراطی گری به دنبال تخریب اسلام و تغییر نگرش مردم جهان نسبت به این دین است و این گروهک تروریستی توسط استکبار جهانی حمایت می شود.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی، اسلام واقعه برای جامعه به ارمغان آورد و هم اکنون مسلمانان جهان چشمشان به انقلاب اسلامی ایران است تا چهره واقهی اسلام را به جهانیان معرفی کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری و اهداف اصلی دولت است، عنوان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی بسیاری از مشکلات کشور را حل می کند.

حل مشکل بیکاری در روستاهای کشور اولویت اصلی دولت است

وی با اشاره به اینکه وابستگی ها به خارج با تحقق اقتصاد مقاومتی کاهش می یابد، تاکید کرد: باید زمینه تحقق این امر در کشور فراهم شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت با تمام توان در حال تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی است، ادامه داد: هم اکنون تلاش های بسیاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه مشکل بیکاری در کشور یکی از مهمترین معضلات و مشکلات کشور به شمار می رود، ادامه داد: حل مشکل بیکاری از اهداف اصلی دولت است که در این راستا لایحه یک میلیارد و ۵۰۰ دلاری را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد: حل مشکل بیکاری در روستاهای کشور اولویت اصلی دولت است.