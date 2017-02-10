آماده مقابله با فشارهای آمریکا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی اکبر ولایتی» در گفتگو با فرانس ۲۴ گفت: ما به تهدیدات آمریکا عادت داریم و این تهدیدات مایه نگرانی ما نیست. فرانس ۲۴ از تهدیدات اخیر آمریکا علیه ایران با توجه به روی کار آمدن دونالد ترامپ و احتمال «قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در لیست تروریستی آمریکا سوال کرد و علی اکبر ولایتی گفت: «ما به این تهدیدات آمریکا عادت داریم و این تهدیدات مایه نگرانی ما نیست. علاوه بر این باید گفت که آقای ترامپ همان مسیر و خط روسای جمهور آمریکا در قبال ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی را در پیش گرفته است. همه آنها از زمان انقلاب اسلامی تا به حال، رویکرد منفی اتخاذ کرده اند. او(ترامپ) دقیقا مانند آنها است منتهی فرق آقای ترامپ با دیگران این است که آنها به یک نوعی پشت پرده عمل میکردند. ما نگران این تحریمها نیستیم برای اینکه با اتکا به اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر انقلاب مطرح شده، میتوانیم بر همه مشکلات فائق آییم. ما با توجه به ثروت غنی و فرهنگ متعالی کشورمان میتوانیم با این تهدیدات مواجه شویم. کنگره آمریکا یا سنا و مجلس نمایندگان آمریکا انگار کار دیگری ندارند جز اینکه طرحی جدیدی علیه ایران بیاورند. این چنین طرحهایی در زندگی ما تاثیری ندارد. بنای ما بر این است که روی پای خودمان باشیم و بایستیم. ما آمادگی داریم با هر کشوری بر اساس احترام متقابل روابط داشته باشیم البته آمریکا و اسرائیل از این امر مستثنی هستند. کارهایی که آقای ترامپ انجام داده، مانع از این نشده که دیگر کشورهیا غربی روابطشان را با ما توسعه دهند از جمله فرانسه که اخیرا وزیر خارجه فرانسه در صدر هیات بزرگی از ایران دیدن کرد».

مشاور بین الملل مقام معظم رهبری درباره تنش های میان ایران و آمریکا بواسطه اظهارات دو نالد ترامپ گفت: ترامپ متخصص حرف زدن متناقض است. او امروز یک چیزی میگوید و فردا برعکسش را میگوید. نکته دیگر اینکه به نظر میسد آقای ترامپ بنا ندارد برای خودش دوستی باقی بگذارد چه در داخل آمریکا و چه در خارج از آمریکا. از جمله درباره اتحادیه اروپا که گفته این اتحادیه به درد نمیخورد و فاجعه است و اینکه فرانسه و آلمان باید همانند انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شده و در نتیجه اتحادیه از هم بپاشد. نسبت به ناتو هم منتقد است و معتقد است که باید منحل بشود. علیه ژاپن و چین سخن گفته است. سخت است که کشوری را پیدا کرد که دونالد ترامپ با آنها وارد مناقشه نشده است. او با همه درگیری دارد مگر با برخی استثنائات. همچنین معلوم نیست که موضعی که امروز میگیرد فردا همان موضع را حفظ کند لذا مردم دنیا دارند عادت میکنند که به حرفهایی گوش بدهند بدون اینکه انظار عمل به آن گفته ها را داشته باشند.

خبرنگار فرانسوی در ادامه از آزمایشهای موشک بالستیک ایران و اینکه واشنگتن اینگونه اقدامات را «تحریک آمیز» خوانده، سوال کرد و پرسید هدف تهران از این اقدامات چیست؟

ولایتی گفت: هدف از این آزمایشات تقویت توان دفاعی ایران است و ما بنا نداریم با تهدید آقای ترامپ برنامه دفاعی خود را کنار بگذاریم و برنامه های ما در حوزه تقویت بنیه دفاعی موشکی ما طبق برنامه از پیش تعیین شده به پیش خواهد رفت. همان کاری که فرانسویها در تقویت توان نظامی شان انجام میدهند، ما هم همان کار را میکنیم. ما بریا تقویت توان دفاعی خودمان از هیچ کسی از جمله آقای ترامپ اجازه نمیخواهیم. ما به یاد داریم در زمان ژنرال دوگل، فرانسه خارج از ان پی تی، کارهای هسته ای خودش را پیش برد تا به بمب هسته ای رسید. ما به دنبال بمب هسته ای نیستیم و این کار طبق فتوای مقام معظم رهبری در ایران، ممنوع شده است. البته ما در استفاده از توان مسالمت آمیز هسته ای مان و تقویت توان موشکی مان حتما تردید نمیکنیم بلکه بر عزممان خواهیم افزود چه آقای ترامژ خوشش بیایید یا نیاید.

در ادامه مصاحبه از شعارهای کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ درباره پاره کردن توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ سوال شد.

مشاور رهبر معظم انقلاب جواب داد: برجام را آقای ترامپ اگر بر هم بزند، خود غربیها ضرر خواهند کرد. برای اینکه سایر اعضای ۵+۱ یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه مخالف بر هم زدن آن هستند. ضمن اینکه برجام مبتنی بر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است و اگر بخواهند آن را برهم بزنند باید دوباره آن را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کنند که قطعا دیگر اعضای دائم شورای امنیت یعنی چین و روسیه و فرانسه این موضوع را نخواهند پذیرفت. آقای ترامپ مانند تاجر و بازرگان اقدام میکند. او فکر میکند که مدیریت کشور و سیاست، مانند معامله کردن است. اگر او به این رفتار ادامه دهد، قطعا شکست خواهد خورد.

ولایتی در پاسخ به سوالی درباره مواضع ایران در منطقه به ویژه سوریه و عراق گفت که حمایت جمهوری اسلامی ایران از عراق و سوریه، یک حمایت راهبردی است و البته این موضوع هزینه ای دارد که مردم و دولت ایران این هزینه را پذیرفته اند. حالا هم که بخش مهم از راه پیموده شده چرا که اگر حمایتهای ایران نبود، دمشق در دستان جبهه النصره و و بغداد در دستان داعش می افتاد. کمکهای ایران به عراق و سوریه، کمک به دولتهای مشروع است و نه کمکها به گروه های تروریستی.

خبرنگار فرانس ۲۴ با تاکید بر تنشها در روابط ایران و عربستان سعودی و تشدید اختلافات دو کشور درباره موضوعات مختلف منطقه، از آینده روابط دو کشور سوال کرد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام جواب داد: ما طالب تنش با عربستان و هیچ کشور دیگری نیستیم. به خصوص با کشوری که همسایه مسلمان ما است. ما با عربستان همسایه هستیم. ما خواهان تنش نیستیم و ما منافع مشترک زیادی داریم. ما اگر به درخوسات دولت عراق به این کشور کمک میکنیم،‌این موضوع چه ارتباطی به عربستان دارد. به او چه ربطی دارد. دولتهای عراق و سوریه از ما برای حمایت از خودشان، برای حضور در کشورهایشان دعوت کردند. خوب عربستان برای چه از این موضوع ناراحت است؟ امکان بهبود یافتن روابط دوجانبه ایران و عربستان وجود دارد. ما خواهان تنش با عربستان نیستیم. باید در روابطمان تنش زدایی صورت بگیرد.

در بخش پایانی این مصاحبه خبرنگار فرانس ۲۴ از تهدیدات اسرائیل علیه ایران و امکان درگیری تل آویو با تهران سوال کرد.

مشاور رهبر معظم انقلاب گفت: «اسرائیل یا نتانیاهو قادر نیستند با ایران درگیری پیدا کنند. آنها توان این را ندارند که وارد درگیری با یکی از متحدان ایران شوند.