دیدار هیئت فلسطینی با مقامات دولت ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الایام فلسطینی (نزدیک به تشکیلات خودگردان) روز جمعه عنوان کرد که فرج ماجد رئیس سرویس های اطلاعاتی تشکیلات خودگردان در رأس هیئتی با مقامات دولت آمریکا در واشنگتن دیدار کرده است.

این روزنامه فلسطینی بدون اشاره به جزئیات نوشت: هیئت فلسطینی با همتایان آمریکایی و مسئولان شورای امنیت ملی این کشور دیدار کرده است.

این اولین دیدار میان هیئتی فلسطینی و مقامات دولت آمریکا از زمان روی کارآمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به شمار می رود.

پیشتر صائب عریقات دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین گفته بود: رهبران فلسطینی نامه هایی را به دولت آمریکا در مورد روند صلح و موضع آنها در قبال انتقال سفارت آمریکا در اراضی اشغالی از تل آویو به بیت المقدس اشغالی ارسال کرده اند.

ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی اش وعده داده بود که سفارت آمریکا را از شهر تل آویو به بیت المقدس انتقال خواهد داد.

این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه در گفت وگو با نشریه صهیونیستی «اسرائیل الیوم» گفت که انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس کار مشکلی است و باید «به طور جدی» درباره آن فکر کند.

ترامپ افزود: من بطور جدی درباره انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم(قدس) فکر می کنم اما هنوز تصمیمی درباره این موضوع نگرفته ام. این موضوع را مطالعه خواهم کرد و در آینده همه چیز در این باره مشخص خواهد شد.