ضرورت تبیین شاخص های انقلابی گری در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر غیابی عصر شنبه در نشست بصیرت افزایی با بیان اینکه انقلاب اسلامی هدفی بسیار والا را دنبال می کند، گفت: ایجاد جمهوری اسلامی فقط میوه ای از میوه های انقلاب اسلامی است نه هدف غایی آن، هدف انقلاب اسلامی زمینه سازی برای قیام حضرت ولیّ عصر(عجّ) است.

غیابی انقلابی گری را فونداسیون اصلی رای گیری در سال ۱۳۹۶ خواند و افزود: این انتخابات رفراندوم دیگری برای انقلاب اسلامی است و تعیین و تبیین شاخصه های انقلابی گری برای مردم باید در راس امور و ماموریت ها واقع شود.

وی نقش فضای مجازی در شکل گیری تفکرات و باورهای مردم را متذکر شد و تصریح کرد: اصحاب رسانه با تولید محتوای رسانه ای مناسب می توانند نقش بسیار موثری در آگاه سازی مردم ایفا نمایند.

نشست بصیرت افزایی با موضوع "گفتمان انقلابی گری" در حسینیه امام خمینی(ره) سپاه میانه برگزار شد.