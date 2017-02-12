حضرت فاطمه (س) برای دفاع از حریم ولایت شهید شد

حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد ضمن عرض تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه (س) به خبرنگار مهر گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) در بین زنان عالم از ابتدا تا انتهای خلقت از ویژگی و برجستگی متفاوتی برخوردار است.

وی به توصیف شخصیت حضرت فاطمه (س) پرداخت و گفت: حضرت بانوی فوق‌العاده‌ای بودند که برای دفاع از حریم ولایت شهید شدند و به همین دلیل در تاریخ اسلام به بزرگی از ایشان یاد می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان در وصف بزرگی حضرت زهرا (س) اظهار کرد: شیعه و سنی حضرت زهرا (س) را بزرگ و محبت به او را واجب می‌دانند. امروز باید به تمام بانوان عالم بگوییم سعی کنند مدل زندگی اجتماعی خود را با حضرت زهرا (س) تنظیم کنند.

حجت‌الاسلام ولی نژاد تصریح کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) در تمام امور زندگی ازجمله عبادت، شوهرداری، شهروندی، دفاع از امامت و ولایت بهترین بودند و به همین دلیل یکی از ۱۴ معصوم نام گرفتند.

حضرت فاطمه سرمشق همه انسان ها است

وی بابیان اینکه خداوند به وجود حضرت زهرا (س) مباهات می‌کند، گفت: ائمه اطهار می‌گویند حضرت زهرا حجت ماست و او را مرجع خود می‌دانند، لذا چنین بانویی می‌تواند همیشه در تاریخ برای همه انسان‌ها سرمشق و الگو باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان اظهار کرد: مردم ما در مکتب ائمه یاد گرفتند در شادی و غم خاندان پیامبر شریک باشند و در شهادت معصومین هم به عزاداری بپردازند.

حجت‌الاسلام ولی نژاد افزود: ممکن است کسی ندانسته و از روی جهل نسبت به این ایام بی‌تفاوت عبور کند که در اینجا اصحاب رسانه و صاحبان قلم و تریبون وظیفه‌دارند مردم را از برکات این ایام آگاه کنند تا مردم حرمت خاندان پیامبر اکرم (ص) را حفظ کنند.

وی بابیان اینکه ایام فاطمیه دوم در نزد علما از استناد قوی‌تری برخوردار است، اظهار کرد: در ایام فاطمیه دوم برنامه‌های مفصلی برای مساجد و هیئت‌های ما تدارک دیده‌شده است تا شاهد برنامه‌های عزاداری باشیم.

حجت‌الاسلام ولی نژاد افزود: هریک از روستاها و شهرها اگر برای اعزام مبلغ و مداح نیاز به کمک دارند اداره کل تبلیغات اسلامی آمادگی رفع نیازهای این گروه‌ها را دارد.