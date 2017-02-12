بارش برف در محورهای ۵ استان/ ترافیک در آزاد راه کرج-قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمانی افزود: طبق آخرین گزارشهای دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راههای کشور، هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین محدودههای پل فردیس تا پل کلاک و باند جنوبی محور کرج - تهران از شهرک خاتم تا گرمدره ترافیک نیمه سنگین و در سایر جادهها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس در استانهای اردبیل، قزوین، زنجان در اکثر محورها، آذربایجان شرقی محور هشترود - زنجان، سمنان محورهای سمنان - فیروزکوه، مهدیشهر - فولاد محله و گردنه آهوان، ارتفاعات محورهای هراز، فیروزکوه و کرج - چالوس بارش برف گزارش شده است.
سرهنگ رحمانی افزود: در استانهای البرز، گیلان در اکثر محورها، خوزستان محورهای رامهرمز - بهبهان، رامهرمز - باغ ملک و باغ ملک - ایذه بارش باران گزارش شده است.
رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راههای کشور، گفت: در سایر راهها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.
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