کشت درختان جنگلی در هرمزگان توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان،ناصر حیدری پوری با بیان اینکه زراعت چوب می تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی بخش کشاورزی داشته باشدف بیان داشت: در کشت بهاره امسال گونه های گیاهی پاعلونیا ، درخت اژدها و سالیکونیا در استان کشت می شود.

حیدری پوری ضمن تشریح ظرفیت های بخش کشاورزی افزود: تولید چوب ، تامین علوفه دامداران ، زنبور داری و تصفیه هوای آلوده از مهمترین اهداف این طرح هستند.

وی تصریح کرد: طرح توسعه گیاهان ودرختان جنگلی در شهرستان های بندرعباس ، رودان ، حاجی آباد ، میناب و قشم اجرایی می شود.

حیدری پوری افزود: توسعه گیاهان دارویی ، کشت های گلخانه ای ، توسعه آبیاری تحت فشار و توسعه آبزی پروری از مهمترین برنامه های سازمان جهاد کشاورزی در راستای رونق اقتصادی در بخش کشاورزی هستند.